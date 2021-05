Mali: polémique autour de la réforme territoriale dans le nord du pays - abamako.com

Publié le dimanche 2 mai 2021 | RFI

La cérémonie de prestation des membres de la cour constitutionnelle du Mali

Bamako, le 10 Août 2020, les nouveaux membres de la cour constitutionnelle ont prêté serment devant l`Assemblée nationale et la cour suprême réunies. Tweet

Jeudi et vendredi, des travaux de restitution sur le projet de réorganisation administrative se sont tenus à Bamako et dans les régions. Les représentants de la société civile, les autorités communales et traditionnelles étaient présentes. Cette réforme très sensible est prévue par l'Accord d'Alger qui a mis un terme, en 2015, au conflit dans le nord du Mali. Vendredi 30 avril, un projet de découpage qui prévoit la création de 19 régions au lieu de 8 actuellement, a circulé sur les réseaux sociaux, provoquant de vives critiques notamment dans le nord du pays.





Selon le document, la région de Tombouctou serait composée de 8 cercles, 32 arrondissements et 51 communes. Pour la Coordination des mouvements de l'Azawad (CMA), coalition d'anciens groupes rebelles signataires de l'accord d'Alger, ce découpage ne prend pas en compte les réalités locales.



« Ils ne prennent pas les dynamiques, ni géographiques, ni culturelles, ni économiques. Par exemple, vous allez trouver des petits villages qui sont érigés en cercle. Et puis, on va trouver des grandes villes qui sont toujours des arrondissements. Nous demandons que ce sujet soit traité d’une manière consensuelle et participative », dit Mohamed Elmaouloud Ramadan, porte-parole de la CMA.