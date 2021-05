DDR, l’accélération de la création d’une armée de rebelles, aux frais du PEUPLE malien. - abamako.com

News Politique



DDR, l'accélération de la création d'une armée de rebelles, aux frais du PEUPLE malien. Publié le dimanche 2 mai 2021

© aBamako.com par A S

Retour des ex-combattants dans l’Armée

Bamako, le 13 février 2019 Le Pr Tiémoko Sangaré s’est longuement entretenu avec les officiers en formation Tweet



Avec l’argent du contribuable malien, on forme des rebelles séparatistes, dont on sait, d’expérience, qu’ils se retourneront, sans état d'âme, contre toute la nation Malienne.

Quelle damnation frappe nos dirigeants pour qu’ils saisissent chaque occasion pour poignarder le Mali dans le dos ? Qu’est-ce qui pousse le ministre Wagué, en particulier, à un tel acharnement à détruire son propre pays, la Patrie de ses ancêtres, auquel il doit tout, absolument tout ?



Un militaire devenu ministre de la partition du Mali par usurpation opportuniste de la lutte des Maliens, sur le cadavre de ceux qui sont tombés pour redresser la gouvernance au profit du PEUPLE.

L'épée de la France impérialiste plane t'elle au-dessus de sa tête ? De quoi a-t ‘il si peur qu'il n'hésite pas à céder à tous les désirs de l'extérieur ? La question cherche réponse désespérément...

Ibrahima KĖBĖ Tamaguidé

Association politique Faso Kanu

Membre du FRAA