Lettre de remerciement à Monsieur Vital Diop , ancien directeur général de PMU Mali - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Lettre de remerciement à Monsieur Vital Diop , ancien directeur général de PMU Mali Publié le lundi 3 mai 2021 | notrevoice

© aBamako.com par AS

Le PMU Mali offre cent millions au gouvernement dans le cadre de la lutte contre le covid 19

Bamako, le 02 Avril 2020, le PMU Mali a offert un chèque de cent millions au gouvernement dans le cadre de la lutte contre le covid 19. Tweet





Nous prenons acte de la décision du conseil des ministres du mercredi 28 avril 2021 vous relevant de vos fonctions de directeur général de PMU Mali. Cette décision prouve que le conseil d'administration de PMU Mali ne jouit d'aucun pouvoir et est plutôt là pour entériner des décisions du prince du jour



Cette décision prouve également à suffisance que derrière l'affaire rocambolesque dite ''de déstabilisation des institutions'' se cache une volonté manifeste de vous remplacer par des proches à eux sans considération objectives



Vous sortez ainsi la tête haute, adulé par l'ensemble de vos travailleurs. Jamais auparavant un directeur général n'a autant séduit par son attitude à gérer des hommes. Nous gardons de vous, l'image d'un manager dévolu à un travail bien fait, un manager épris de justice avec une volonté réelle d'apporter un changement par la rénovation. Vous nous avez fait honneur en tant que jeune là où beaucoup ont déçu.



Vos travailleurs vous étaient si fidèles, qu'ils n'avaient de la peine à suivre le mot d'ordre de grève de leur centrale UNTM . Cela devait pourtant suffire pour vous sortir du lot de déstabilisateur .



Le SYNABEF et les travailleurs de PMU Mali vous regretteront, et nous sommes sûrs que nous ne serons pas les seuls nous disons merci et vous serons reconnaissants pour votre ouverture d'esprit et votre engagement auprès des travailleurs inconsolables par votre départ



Tout ce qui s'est passé, de votre emprisonnement à votre destitution du poste de directeur général de PMU Mali, de par les méthodes employées, vous a grandi davantage. Courage car le meilleur est encore devant vous.



En vous souhaitant bonne réception veuillez agréer Monsieur Vital Diop nos salutations les plus sincères