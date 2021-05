Basketball/D1/9ème journée : Le Djoliba AC supplante les Policières - abamako.com

Basketball/D1/9ème journée : Le Djoliba AC supplante les Policières Publié le lundi 3 mai 2021

Comme chaque vendredi et samedi de la semaine, la fédération malienne de basketball programme le championnat de première division. Durant la semaine écoulée, la 9ème journée s’est jouée le vendredi 30 avril et samedi 1 mai 2021. Les rouges de Hèrèmakono chez les dames ont battu l’AS Police, samedi par le score de 58-62, c’était le samedi 1er mai au palais des sports Salamatou Maïga.



Au 1er QT les Policières se montrent plus déterminées en remportant la partie avec 8points de différence 17-9. Avant la pause les dames de Hèrèmakono vont essayer de sortir la tête de l’eau en s’imposant à la pause 34-27.



Le meilleur moment de cette rencontre a été l’après pause, autrement dit au 3ème QT. Au tableau d’affichage les scores changent de manière suivante : 34-34 et 36-36. Finalement, le Djoliba sort gagnant 49-46 contre l’AS Police.



Au quart temps de la vérité, soit le 4ème QT, les deux équipes maintiennent la parité 58-58 mais grâce à sa meilleure marqueuse, Alima Dembélé (29 points) le Djoliba sort vainqueur de ce duel face aux policières 62-58.



Toujours chez les dames, l’AS Real s’est inclinée 67-75 face à l’Attar Club de Kidal. Sans surprise, le stade malien de Bamako et le KSC se sont imposés respectivement devant le Centre Bintou Dembélé (CBD) 61-42 et le Tata de Sikasso 62-41.



Du côté des messieurs, l’AS Real a été battu également par l’Attar de Kidal 67-75. Les blancs de Bamako remportent cette 9ème journée 75-62 devant le Centre Bintou Dembélé (CBD). Et à Kayes le KSC est allé s’imposer 62-31 chez l’AS Sigui de Kayes.



Pour ce qui concerne l’AS Police (qui se trouve présentement à Rwanda pour le championnat d’Afrique des Clubs) ses rencontres sont toutes reportées.



Djélika Guindo