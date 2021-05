Football féminin/D1/4ème journée : Les grands clubs confirment - abamako.com

Football féminin/D1/4ème journée : Les grands clubs confirment
Publié le lundi 3 mai 2021

Tout comme chez les hommes, le championnat national de football féminin bat son plein au Mali en général et à Bamako en particulier. La 4ème journée s’est jouée ce week-end et il y’a pas eu de surprise car les grandes ont encore confirmé leur suprématie.



Sur le terrain de l’AS Real, l’Amazone de la CV a corrigé les Tigresses de Kayes par le score de 4 buts à 1. Les buts de l’Amazone ont été marqués par Fatoumata Ba à la 5ème mn, Sendze B Naomi à la 25ème mn, Fatou Dembélé à la 72ème mn et Ouley Camara à la 83ème mn. L’unique but de l’équipe visiteuse est l’œuvre de Fatou Dembélé OG.



A l’ex SNJ, sur le terrain de l’USFAS, l’AS Real a eu raison sur le Teriya de San 4-0. Bintou Diarra (10ème mn), Nassan Traoré (17ème mn), Maimouna Keita (26ème mn) et Kane Kanté (79ème mn) sont les buteuses des scorpionnes de Bamako.



A Mopti, au stade Barema Bocoum, le Badenya s’est imposé à domicile par le score de 2 buts à 1 face à l’UFC Santoro. Talata Guindo a ouvert le score pour le Badenya à la 6ème minute de jeu. Et le second but de la rencontre a été l’œuvre de Bintou Guindo pour l’équipe de Mopti à la 60ème mn avant de voir leur score réduire à la 87ème mn par Mariam Traore de UFC Santoro.



A Sikasso, l’USFAS est allée battre l’AS Momo de Sikasso par le score de 4 buts à 0. Farima Traoré (29ème mn), Noutenin Bakayoko (45ème mn) et Oumou Touré (47ème mn et 50ème mn) ont marqué les buts de l’USFAS.



D. Guindo