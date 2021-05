Journée Africaine de Prévention des Risques Professionnels : La presse découvre le savoir-faire de l’INPS - abamako.com

Journée Africaine de Prévention des Risques Professionnels : La presse découvre le savoir-faire de l'INPS Publié le lundi 3 mai 2021 | le sursaut

A l’occasion de la célébration de la 19ème Journée Mondiale de Sécurité et Santé au Travail, couplée à celle de la 25ème Journée Africaine de Prévention des Risques Professionnels tenues le jeudi 29 Avril, les experts en sécurité et santé au travail de l’Institut National de Prévoyance Sociale (INPS) ont échangé avec la presse autour d’un déjeuner le mardi 27 avril au Centre de formation de ladite structure au quartier du fleuve. C’était sous l’égide de la Directrice Générale de l’INPS, Sidibé Zamilatou Cissé avec à ses côtés Dr Maïga Abdoulaye et Dr Mahamane Koné du Service de Prévention des Risques Professionnels de l’INPS et Dr Zepré Coulibaly, Directeur de la Prévention et de l’Action Sanitaire et sociale.



En effet, l’objectif de cette rencontre avec les Hommes de média étaient d’expliquer le contenu de la célébration de la 25ème journée africaine de prévention de risques professionnels au Mali, faire connaitre aux partenaires en santé et sécurité ainsi que les employeurs, les travailleurs et les professionnels de média, l’intérêt de la tenue d’un tel cadre d’échange et de partager avec les organes de presse le contexte et le thème de la journée.



Les thèmes de cette année sont : « Impact de la Covid-19 sur les activités de prévention des organismes nationaux de santé et de sécurité au travail dans l’espace Inter-africaine de Prévention des Risques Professionnels (IAPRP) » pour la 25ème Journée Africaine de Prévention des Risques Professionnels ; « Anticiper, se préparer et répondre aux crises, Investir maintenant dans des systèmes de sécurité et santé au travail résilients » pour la 19ème Journée Mondiale de Sécurité et Santé au Travail.



Ainsi au cours de ce déjeuner, dans son allocution, la DG de l’INPS a fait savoir que les facteurs de risque en entreprise constituent une source d’insécurité (accident) et de maladie professionnelle pour les travailleurs. Ces risques, selon elle, sont de plusieurs natures, notamment les risques physiques, chimiques, biologiques, psychosociaux etc.



A ses dires, dans le cadre de la prévention de ces risques, trois axes prioritaires sont envisagés, à savoir, la surveillance des lieux de travail à travers des visites techniques et les inspections des lieux de travail, l’évaluation des risques, la formation des comités d’hygiène et de sécurité, etc. Egalement, il y’a aussi, la surveillance de la santé des travailleurs, exigeant la visite médicale de tout travailleur avant l’embauche et aussi une visite médicale périodique dans le but de déceler toute incompatibilité entre son poste et son état de santé. Cela s’ajoute à la surveillance médicale des enfants et des femmes en état de grossesse. S’y ajoutent, les activités promotionnelles de la santé au travail par la sensibilisation, la formation et l’information sur certaines maladies qui ont un impact sur le travail et les travailleurs, notamment le SIDA, la tuberculose, le Covid-19 etc.



Dans son exposé de ladite journée, Dr Maïga dira qu’à l’instar des autres pays du monde, les pays abritant les ONSS membres de l’IAPRP ont ordonné un ensemble de mesures visant à limiter la propagation sur leur territoire, de cette pandémie à Covid-19. A cet effet, l’adoption de ces mesures a eu diverses répercussions sociales, économiques, culturelles et sanitaires, tant au plan national et familial qu’au niveau des entreprises, a-t-il dit. « Les organismes nationaux de santé et de sécurité au travail ont également subi ces bouleversements. Certaines de leurs activités régaliennes ont été réajustées pour survivre à la crise sanitaire, tandis que d’autres ont été carrément suspendues….En substance, l’impact de la Covid-19 sur les activités de santé et de sécurité au travail restent mitigé »a martelé Dr Maïga.



Il poursuit que l’IAPRP a invité donc ses membres, à accentuer les réflexions, durant la journée africaine de la prévention des risques professionnels, sur le thème ainsi libellé « Impact de la Covid-19 sur les activités de prévention des risques professionnels des organismes nationaux de santé et de sécurité au travail dans l’espace IAPRP » pour la promotion de bonnes pratiques en matière d’activités des risques professionnels émanant de la crise sanitaire à Covid-19 dans l’espace IAPRP.



Qu’en outre, au cours de cette journée, les acteurs devaient parvenir à établir un bilan national de la santé et de sécurité au travail (SST) en période de crise sanitaire à Covid-19, analyser les impacts de la Covid-19 sur les activités de la prévention de risques professionnels des organismes nationaux de santé et sécurité au travail ; en proposant des mesures de résilience à la crise sanitaire à Covid-19 et partager les bonnes pratiques en matières d’activités de prévention des risques professionnels.



A noter aussi que l’INPS a organisé une journée de porte ouverte sur la pratique de la médecine de travail au Mali le 28 avril dernier dans son Centre de Diagnostic et de Traitement à la Zone Industrielle.



Par Mariam SISSOKO