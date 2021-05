Foot Féminin/Equipe Nationale seniors Dames : La reprise des entrainements à partir du 4 mai - abamako.com

Foot Féminin/Equipe Nationale seniors Dames : La reprise des entrainements à partir du 4 mai Publié le lundi 3 mai 2021 | le sursaut

Dans le cadre de la préparation des éliminatoires de la coupe d’Afrique des nations chez les seniors dames, le sélectionneur national Mohamed Saloum Houssein a présélection 26 joueuses pour reprendre les entrainements à compter du mardi 4 mai 2021 sur le terrain synthétique près du 14e arrondissement de Bamako.



Après l’annulation de la coupe d’Afrique des nations seniors dames 2021 pour des raisons de la maladie à Coronavirus, l’équipe nationale féminine seront de retour sur le gazon chaque mardi et mercredi de la semaine, à compter du 4 mai 2021.



Pour ce faire, Mohamed Houssein a présélectionné 26 joueuses, évoluant toutes au championnat national. Parmi les joueuses présélectionnées, on note la présence de quatre(4) gardiennes de but, neuf(9) défenseures, sept (7) milieux de terrain et six(6) attaquantes.



Il faut signaler que sur cette liste, il y a la présence de 8 joueuses de Super lionnes (1ères du groupe B), l’AS Mandé ( 6 joueuses), 5 joueuses de l’Amazone de la Commune5, 3 de l’AS Real, 2 de l’USFAS et l’AS Police et l’AS Momo ont chacun une(1) joueuse.



Il faut noter que lors de cette préparation, les Aigles dames vont faire un match de test en amical contre leurs homologues Marocaines. Cette rencontre amicale est prévue en principe entre le 7 et 15 juin 2021.



Il est important aussi de savoir que la phase finale de la CAN 2022 est prévue au Maroc.



Djélika Guindo



Gardiennes (04) :



Fatoumata Karentao (USFAS),

Adoudou Konaté (Super Lionnes),

Hawa Keita (AS Réal),

Bintou Samaké (AS Momo).

Défenseures (09) :



Lala Dicko (AS Réal),

Maimouna Togola (Super Lionnes),

Aminata Sacko (Super Lionnes),

Nassoun Keita (Super Lionnes),

Djouma Kamaté (Super Lionnes),

Fatoumata Doumbia (AS Mandé),

Aicha Samaké (AS Mandé),

Oumou Traoré (AS Mandé),

Fatou Dembélé (Amazones CV).

Milieux (07) :



Binta Diarra (AS Réal),

Saratou Traoré (Super Lionnes),

Adam Bagayoko (Amazones CV),

Fatoumata Ba (Amazones CV),

Adjaratou Coulibaly (Super Lionnes),

Fatoumata Diarra (AS Mandé),

Maimouna Traoré (AS Police).

Attaquantes (06):



Oumou Koné (Super Lionnes),

Seynabou Sidibé (Amazones CV),

Aissata Sangaré (Amazones CV),

Sira Keita (USFAS),

Awa Traoré (AS Mandé),

Fatoumata Diarra (AS Mandé).