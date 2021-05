FIBA : Le président de la FMBB élu président du Conseil de Mini Basket Afrique - abamako.com

FIBA : Le président de la FMBB élu président du Conseil de Mini Basket Afrique Publié le lundi 3 mai 2021 | Le Pays

Le comité exécutif de la Fédération Internationale de Basketball (FIBA) Zone Afrique a nommé le vendredi 23 avril dernier, M. Harouna Maiga, président de la Fédération Malienne de Basketball (FMBB), comme président du conseil de mini basket Afrique.



La Fédération Internationale de Basketball (FIBA) à travers son organe exécutif de la zone Afrique a procédé à la nomination du président de la Fédération Malienne de Basket Ball (FMBB), comme président du conseil de mini basket Afrique. Cette nomination n’est pas une surprise aux vues des compétences que l’actuel président fait preuve pendant l’exercice de son mandat pour le rayonnement du basketball malien.



Le nouveau président du conseil aura pour tâche d’investir et de promouvoir le mini basket à travers l’Afrique. Le mini basket est une discipline destinée aux jeunes filles et garçons âgées de 5 à 12 ans. ” je suis persuadé que si on se donne la main nous pourrons développer le basketball à travers la base”. Indique M. Harouna, président du conseil de mini basket Afrique.



Par ailleurs, le nouveau président s’est dit honoré par cette nomination “Je suis très content et je remercie la FIBA de sa confiance portée en ma personne pour remplir cette tâche qui est le poste de président de mini basket Afrique”.



Afin, il invite les uns et les autres à l’accompagner pour relever les défis liés à son nouveau poste.



M. Harouna Maiga depuis sa nomination en 2018 à la tête de la Fédération Malienne de Basketball (FMBB) a œuvré pour la continuité des acquis du basket Ball malien est une fois de plus invité à faire la promotion du mini basket à travers sa nomination au poste de président de conseil de mini basket.



Mahamadou Sissouma, Stagiaire



Source : LE PAYS