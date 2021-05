Boubou Cissé persona non grata à L’URD: Igor Diarra, le désormais grand favori pour être le candidat de l’URD - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Boubou Cissé persona non grata à L’URD: Igor Diarra, le désormais grand favori pour être le candidat de l’URD Publié le lundi 3 mai 2021 | Infosept

© aBamako.com par A S

Lancement de la nouvelle version du système intégré de gestion des impôts et taxes assimilés

La cérémonie de lancement de la nouvelle version du système intégré de gestion des impôts et taxes assimilés a eu lieu le 7 Août 2017. Photo Boubou CISSE Tweet



A quelques encablures de la tenue des élections générales de 2022, les états-majors des partis politiques sont en effervescence, qui pour remobiliser leurs militants, et qui d’autres pour choisir leurs candidats aux prochaines batailles présidentielles. L’URD ne fait pas exception à la règle, ce grand parti qui a perdu son leader, Soumaila Cissé, un 25 décembre 2020, attire non seulement l’attention de tous les observateurs de la scène politique malienne, mais aussi et surtout les sympathisants qui croient aux idéaux et valeurs défendus par ce parti. C’est pourquoi les militants et cadres, fidèles à l’héritage légué par Soumaila Cissé, ont, dans leur écrasante majorité, dit non à l’ancien premier ministre d’IBK, Dr Boubou Cissé, ce qui ouvre un large boulevard à Mamadou Igor Diarra pour être le candidat de l’URD à l’élection présidentielle de 2022. Pourquoi Mamadou Igor Diarra est-il le grand favori ? N’aura-t-il pas en face de lui d’autres caciques du parti, comme Me Demba Traoré et Dr Madou Diallo ? Igor pourra-t-il être le candidat de consensus ?



En atelier de validation des travaux des différentes commissions, au Centre Régional d’Energie Solaire, CRES de Badalabougou, les membres du Bureau Exécutif National, BEN/ URD, n’ont pas manqué de mettre des verrous dans les critères de choix du candidat du parti à l’élection présidentielle. Désormais il faut être militant à part entière de l’URD pour prétendre porter le brassard de capitaine du navire pour la difficile traversée de la présidentielle à venir. Alors que les partisans de Boubou Cissé ont voulu rendre les critères plus malléables, ils ont été surpris par la grande capacité de résistance et finalement leur projet de faire de Boubou le candidat de l’URD, au seul motif qu’il a de l’argent, a lamentablement échoué. Et pourtant ses partisans n’en démordent toujours pas, ils continuent leur show médiatique, via les réseaux sociaux, les radios et quelques journaux.



A l’URD, la question de critère de choix du candidat, étant désormais tranchée, il ne reste plus qu’à fixer la date de la conférence nationale élective pour investir le candidat qui serait à même de faire gagner le parti. Selon nos informations, ils seraient trois prétendants à convoiter le précieux fauteuil du candidat de l’URD, à l’élection présidentielle, à savoir, Mamadou Igor Diarra, Me Demba Traoré et Dr Madou Diallo. Le dénominateur commun à ces trois supposés candidats est leur appartenance au parti de Soumaila Cissé. Et parmi ces trois, compte tenu des enjeux et défis qui se posent à l’URD et au pays tout entier, Mamadou Igor Mamadou Igor Diarra fait figure de grand favori et cela pour plusieurs raisons dont en voici quelques-unes:



Après le décès de Soumaila Cissé, celui qui doit porter son écharpe pour se présenter devant le peuple, doit non seulement avoir une certaine carrure, mais aussi et surtout une grande capacité à mobiliser les ressources matérielles et financières afin de permettre à l’URD de battre campagne comme il en avait l’habitude du vivant de son président fondateur. Incontestablement parmi les trois prétendants Mamadou Igor Diarra semble remplir cette condition. La deuxième raison qui plaide en faveur de Mamadou Igor Diarra, est son expérience professionnelle. De la BDM à la BOA en passant par la BIM, Igor partout où il est passé a laissé bonne impression tant sur le plan des réformes que sur les financements de beaucoup des projets qu’ils soient étatiques ou privés. D’où sa promotion à la tête du groupe bancaire BOA de l’UEMOA. Il faudrait rappeler que c’est grâce aux différentes réformes menées par Mamadou Igor Diarra que la BIM a été cédée à un prix d’or avec plus de 40 milliards de bénéfice pour l’Etat, sous ATT. Ce montant a servi à financer la réalisation de l’échangeur en face de la cité administrative, certaines routes pour désenclaver le pays et surtout l’initiative riz du premier Ministre Modibo Sidibé. Nombreux sont les observateurs qui affirment sans ambages que si Igor est le candidat du parti de Soumaila Cissé, il a toutes les chances de l’emporter.



La troisième raison et non la moindre qui fait que les militants URD préfèreraient Igor aux deux autres est son parcours politique, ministre de l’énergie et de l’eau, sous ATT, Mamadou Igor Diarra a été à la base de l’amélioration des conditions de la fourniture d’eau et d’électricité au aux usagers. Pour plus d’efficacité il a même dissocié l’eau de l’électricité, et est à la base de la création de SOMAPEP. C’est sous Igor en tant que Ministre de l’économie et des Finances du temps d’IBK que le budget national a atteint les 2000 milliards. Il a également imposé le paiement des salaires des fonctionnaires à partir du 25 de chaque mois. Pour les commerçants, Igor Diarra passe pour être l’un des rares ministres des finances à avoir épongé la dette intérieure, ce qui a permis de relancer l’économie.



En somme, sachant bien que l’élection présidentielle de 2022 se joue sur trois détails, à savoir les moyens financiers conséquents, le parcours politique et l’expérience professionnelle, les deux autres prétendants, à savoir Me Demba Traoré et Dr Madou Diallo, sans le démériter, doivent accepter de former un trio gagnant avec Igor pour un partage des responsabilités en cas de victoire. Une éventuelle scission du parti affaiblirait à coup sûr l’URD et annihilerait tous les efforts fournis par les militants et sympathisants du parti qui n’avaient d’autre finalité que la conquête et l’exercice du pouvoir.

Youssouf Sissoko