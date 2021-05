Message vidéo diffusé à l’occasion de la journée mondiale de la liberté de la presse 2021 - abamako.com

Message vidéo diffusé à l'occasion de la journée mondiale de la liberté de la presse 2021 Publié le lundi 3 mai 2021 | MINUSMA

© Autre presse par DR

La Journée mondiale de la liberté de la presse 2021

La communauté internationale célèbre aujourd`hui, la Journée mondiale de la liberté de la presse 2021. Tweet

New York, le 3 mai 2021



Les défis mondiaux auxquels nous faisons face durant cette période de pandémie de COVID‑19 révèlent que la diffusion d’informations fiables, vérifiées et accessibles à toutes et à tous est essentielle pour sauver des vies et construire des sociétés fortes et résilientes.



Durant la pandémie, comme dans d’autres crises, telles que celle de l’urgence climatique, les journalistes et les professionnels des médias nous aident à nous orienter dans un tourbillon d’informations qui nous submergent, en dévoilant les inexactitudes et contrevérités pernicieuses.



Dans de trop nombreux pays, ces hommes et ces femmes, rien qu’en faisant leur travail, s’exposent personnellement à de grands risques – restrictions inédites, censure, mauvais traitements, harcèlement ou détention –, allant jusqu’à mettre leur vie en péril. Cette situation ne cesse hélas de se dégrader.



Les répercussions économiques de la pandémie ont durement touché de nombreux médias, dont la survie même est menacée.



Les budgets s’amenuisent et, avec eux, l’accès à des informations fiables. Dans le vide ainsi laissé s’insinuent rumeurs, contrevérités et opinions extrêmes ou génératrices de dissensions.



J’exhorte tous les gouvernements à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour défendre la liberté, l’indépendance et la diversité des médias.



Un journalisme libre et indépendant est notre meilleur allié dans la lutte contre les informations fausses et trompeuses.



Le Plan d’action des Nations Unies sur la sécurité des journalistes vise à créer un environnement sûr pour les professionnels des médias dans le monde entier – car l’information est un bien public.



Aujourd’hui, nous célébrons le trentième anniversaire de la Déclaration de Windhoek pour le développement d’une presse africaine libre, indépendante et pluraliste. Bien que les médias aient radicalement changé ces trente dernières années, l’appel urgent lancé dans la Déclaration en faveur de la liberté de la presse et du libre accès à l’information est plus pertinent que jamais.



Entendons cet appel et redoublons d’efforts pour protéger la liberté des médias, afin que l’information reste un bien public vital pour toutes et tous.



Lien vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=9jCb7gHersU



Bureau de la Communication Stratégique et de l’information publique de la MINUSMA