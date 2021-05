Remaniement ministériel: Le premier ministre , Moctar Ouane et les ministres de l’imam Dicko sur le départ - abamako.com

Remaniement ministériel: Le premier ministre , Moctar Ouane et les ministres de l'imam Dicko sur le départ Publié le lundi 3 mai 2021 | L'Inter de Bamako

Bamako, le 19 Avril 2021, le Premier Ministre Moctar Ouane a procédé à la primature au lancement officiel du Comité d`Orientation Stratégique. Tweet

Formé sur fond de trahison de vengeance, de népotisme, de médisance, de calomnie et de rejet des affaires du peuple malien , le gouvernement de transition est aujourd'hui un cocktail explosif entre les mains des militaires de Kati. Ils ne seraient plus en odeur de sainteté avec les ministres désignés sur cette base. Ils reprocheraient au premier ministre, Moctar Ouane , son inaction et surtout de et de se rapprocher de la classe politique et de la société civile avec création du comité d'orientation stratégique et aux ministres de l'imam Mahamoud Dicko leur amateurisme et leur immobilisme