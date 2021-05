Supposée vente de l’INA: Le procureur du Pôle économique et financier s’auto saisit du dossier - abamako.com

Supposée vente de l'INA: Le procureur du Pôle économique et financier s'auto saisit du dossier Publié le lundi 3 mai 2021 | Le 22 Septembre

Conférence de presse du procureur du pôle économique et financier

Mamoudou Kassogué, nouveau procureur de la République près le Tribunal de grande instance de la Commune III et procureur du pôle économique et financier de Bamako

Le procureur de la République près du Tribunal de grande instance de la commune III, chargé du Pôle économique et financier, Mamadou Kassogué entend “faire toute la lumière sur la régularisation formelle et les conditions de fond” dans lesquelles des biens immobiliers de l’Etat ont été achetés par des particuliers.

Mamadou Kassogué a annoncé, le jeudi dernier, dans un communiqué l’ouverture d’une enquête sur les conditions de vente supposée de l’immeuble abritant l’Institut national des arts (INA).



Depuis un certain temps, des rumeurs persistantes font état de la cession à des particuliers cet immeuble indique le communiqué du procureur en charge du Pôle économique et financier de Bamako.



” Dans des conditions similaires, d’autres biens immobiliers de l’état ont été aussi cédés à des particuliers suscitant l’incompréhension des populations ” poursuit le communiqué. Le procureur de la République, près du tribunal de grande instance de la commune III, en charge du Pôle économique et financier, précise que l’ouverture de cette enquête intervient face aux forts risques de malversations financières inhérentes à telle opération et l’indignation que ces cessions suscitent au sein de la population.



Dans le même communiqué, le procureur invite les victimes des évènements du 10-11 et 12 Juillet qui n’ont pas encore été auditionnées, à se présenter à son cabinet pour être mises en rapport avec le juge d’instruction en charge de cet autre dossier. Il lance un appel également aux témoins de cet événement à venir témoigner, afin de faire toute la lumière sur ce dossier.



Seydou Diamoutené