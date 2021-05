Lutte anti-corruption :Le maire de Sitakily et trois agents municipaux aux arrêts - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Lutte anti-corruption :Le maire de Sitakily et trois agents municipaux aux arrêts Publié le lundi 3 mai 2021 | Le 22 Septembre

© aBamako.com par mouhamar

Evasion de à la Maison Centrale d`Arrêt de Bamako

Bamako, le 16 juin 2014. Un certains nombres de détenus s` est évadé à la suite d` un échange de tire. Tweet

Le maire de la Commune de Sitakily (Kenieba) et 3 membres de la mairie viennent d’être arrêtés par le Pôle économique et financier de Bamako pour détournement de fonds publics

Déterminé à mettre fin à la corruption au Mali, Mamadou Kassougué vient de mettre le grappin sur le maire de la Commune de Sitakily (Kéniéba) et trois agents municipaux pour le détournement de la somme de (2) deux milliards de F CFA.



Selon plusieurs sources, le maire de Sitakily et trois personnes de la mairie ont été arrêtés à Bamako ce jeudi 29 avril 2021 par le Pôle économique et financier dirrigé par le magistrat anti-corruption Mamadou Kassougué pour atteinte aux biens publics à hauteur de deux milliards (2.000.000.000) de F CFA.



Nos sources affirment que leur arrestation est une décision prise par le Pôle économique et financier de Bamako suite a une enquête judiciaire.



Pour une énième fois, le magistrat anti-corruption est à l’œuvre pour assainir le Mali de ces grands pilleurs du dernier public.



B. DIALLO