SEVARE : Un nouveau centre d’entrainement pour le camp militaire - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique SEVARE : Un nouveau centre d’entrainement pour le camp militaire Publié le lundi 3 mai 2021 | Le 22 Septembre

© Autre presse par DR

Le chef islmaiste Mokhtar Belmokhtar

Tweet

La formation continue est l’un des principes fondamentaux de la vie et du succès des militaires sur le terrain. Ce dans ce cadre que s’inscrit la construction d’un centre d’entraînement des FAMa à Sévaré.

La République Tchèque, à travers l’EUTM, a construit un parcours d’obstacles au camp militaire Hamadoun Bocary Barry dit Balobo. La remise officielle de cette structure a eu lieu le mercredi 28 avril 2021.



La construction de ce lieu d’entraînement des FAMa s’inscrit dans le cadre de la coopération entre le Mali et l’EUTM. Ce parcours de 20 obstacles va désormais permettre aux militaires de la 6ème région militaire de s’entraîner et d’être aguerris psychologiquement pour surmonter des situations difficiles qu’ils seraient susceptibles de rencontrer au cours des opérations.



Le commandant de la zone de Défense n°6, le Colonel Oumar Traoré, rassure les donateurs et fait savoir que la pratique régulière sera dorénavant inscrite dans les programmes d’activités des unités afin de développer la condition physique de ses hommes. Il a remercié la République Tchèque pour son soutien aux FAMa et aussi les plus hautes autorités militaires pour le choix porté sur sa zone.



Bréhima Diallo avec FAMa



Sécurité : Des équipements blindés pour les FAMa



Des équipements composés de blindés, KIA équipés et autres, viennent d’être remis aux Forces Armées maliennes (FAMa). Ces équipements vont sans nul doute renforcer la capacité opérationnelle des Fama engagées sur des champs de combats. Ils sont destinés exclusivement aux fantassins pour faciliter leur mobilité sur le terrain. L’un des soucis permanents de la hiérarchie militaire est de mettre les hommes dans des conditions adéquates pour mener à bien leur mission.



La cérémonie de remise de ces matériels roulants et équipements militaires aux Forces Armées Maliennes a eu lieu le mercredi 28 avril 2021 sur la place d’armes de Kati sous la présidence du Vice-Président de la transition, le colonel Assimi Goïta.



Le Premier ministre, Moctar Ouane, certains membres du gouvernement, le chef d’Etat-major général des Armées, le général de brigade Oumar Diarra, les chefs d’état-major et directeurs de service y étaient présents pour témoigner de leur engagement pour la recherche de la stabilité du pays.



Ces équipements sont composés de véhicules blindés du combat d’infanterie, des véhicules KIA équipés, des armements lourds, des véhicules de transport de troupes et logistiques et des ambulances d’une capacité d’une dizaine de compagnies environ, soit 3 GTIA. Ces matériels sont repartis entre les états-majors de l’Armée de terre, de l’Air, de la direction du Génie militaire, de l’Etat-major général des Armées et du bataillon autonome des Forces spéciales.



Le ministre de la Défense et des Anciens Combattants, le Colonel Sadio Camara a souligné que la restauration de la paix et de la sécurité sur l’ensemble du territoire national est le défi majeur pour la génération actuelle au Mali. « Ce défi, nous devons le relever pour redonner confiance à ces millions de Maliens qui, face à la barbarie humaine, ne cessent de se battre pour préserver leur liberté, leur culture, leur dignité, leur identité souvent jusqu’au sacrifice suprême » a t-il souligné.



Avec ces équipements, prions que la montée en puissance des FAMa se concrétise davantage



Bréhima Diallo avec FAMa



Contenus Sponsorisés