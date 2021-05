Remise de 222 véhicules aux forces de sécurité: Le silence troublant de Assimi Goïta et Moctar Ouane sur le coût de l’opération Les marchés d’engins roulants ne sont pas à classer « secret défense » - abamako.com

Remise de 222 véhicules aux forces de sécurité: Le silence troublant de Assimi Goïta et Moctar Ouane sur le coût de l'opération Les marchés d'engins roulants ne sont pas à classer « secret défense » Publié le lundi 3 mai 2021 | L'Indépendant

© aBamako.com par AS

Cérémonie de remise de véhicules à l`Ecole de police

Bamako, le 27 avril 2021. Le ministre de la sécurité et de la protection civile a réceptionné des véhicules offerts à l`Ecole de police Tweet

Malgré la chute du régime IBK, grâce à la mobilisation des Maliennes et des Maliens déterminés à lutter contre la corruption et l’impunité et au sacrifice des 22 martyrs tombés sous les balles assassines du régime défunt, les mauvaises pratiques semblent persister : le montant des marchés d’acquisition des matériels roulants n’est pas communiqué aux contribuables. C’est encore le cas concernant les 222 véhicules, remis le 27 avril dernier, par le vice-président de la transition, Col Assimi Goïta, aux forces de sécurité. Ce marché a-t-il été attribué dans les règles de l’art ? Ou bien, là encore, comme par le passé, l’on a illégalement et injustement fait appel à la notion de » secret défense » pour couvrir une infraction à la loi?





Source: l’Indépendant