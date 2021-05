Le Projet de découpage administratif et territorial suscite un véritable tollé: Les mouvements signataires y s’opposent et dénoncent la démarche unilatérale des autorités - abamako.com

Le Projet de découpage administratif et territorial suscite un véritable tollé: Les mouvements signataires y s'opposent et dénoncent la démarche unilatérale des autorités
Publié le lundi 3 mai 2021 | L'Indépendant







Le projet de découpage administratif et territorial du département de tutelle, avec la création de nouvelles régions notamment au nord du pays, ne semble pas être du goût de tous et suscite de très vives polémiques. Les deux principaux mouvements signataires à savoir la Plateforme et la CMA ont, chacun dans un communiqué, dénoncé ce projet et déploré » la démarche unilatérale du gouvernement « .



Source: l’indépendant