Mali : le béninois, Alain Noudéhou nommé représentant spécial adjoint de la Minusma Publié le lundi 3 mai 2021

Le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, a annoncé par le biais d’un communiqué, mercredi 28 avril, la nomination de Alain Noudéhou, du Bénin, comme son représentant spécial adjoint au sein de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (Minusma). Il remplira également les fonctions de Coordonnateur résident et de Coordonnateur de l’action humanitaire au Mali.

Le béninois Noudéhou succède à Mme Mbaranga Gasarabwe, du Rwanda, dont le mandat s’achève en mai 2021. Le Secrétaire général est reconnaissant envers Mme Gasarabwe pour sa gestion des efforts de développement et humanitaires au Mali depuis son entrée en fonctions en 2015.



Alain Noudéhou apporte à ses nouvelles fonctions une vaste expérience dans les domaines du développement international et des affaires humanitaires, ayant récemment occupé les fonctions de Représentant spécial adjoint au sein de la Mission des Nations unies au Soudan du Sud (Minuss), Coordonnateur résident et Coordonnateur de l’action humanitaire au Soudan du Sud.



Il a occupé, au préalable, les postes de chef de cabinet et Directeur du Bureau exécutif du Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) à New York; Coordonnateur résident de l’ONU et Représentant résident du Pnud en République populaire de Chine (2014-2016).



