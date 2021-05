Inscription des électeurs, référendum, scrutins, réorganisation territoriale et autres: Le gouvernement à la recherche de 50.328.784.860 FCFA auprès des partenaires - abamako.com

Inscription des électeurs, référendum, scrutins, réorganisation territoriale et autres: Le gouvernement à la recherche de 50.328.784.860 FCFA auprès des partenaires
Publié le lundi 3 mai 2021 | Arc en Ciel

Point de presse du gouvernement pour annoncer les dates des prochains scrutins

Bamako, le 15 Avril 2021, le gouvernement au cours d`un point de presse et par l`intermédiaire des ministres de l`emploi et de la Formation Professionnelle Mohamed Salia TOURE et celui de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, le Lieutenant-Colonel, Abdoulaye a annoncé les dates des prochains scrutins. Tweet

Le chronogramme et le plan d’actions du Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation étaient au centre d’une rencontre, le vendredi 30 avril 2021, entre le ministre de tutelle, Lieutenant-colonel Abdoulaye Maïga et les Partenaires Techniques et Financiers (PTF) au sein de son Département.





Cette occasion a servi de cadre pour mettre un accent particulier sur le plan d’actions du Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation. Les Partenaires Techniques et Financiers (PTF) ont été édifiés sur la stratégie de sa mise en œuvre, les objectifs à lui assignés, les résultats attendus, les activités y afférant et les besoins financiers.



Selon le budget du Plan d’Action, pour les scrutins, à savoir le référendum, les deux tours des présidentielles, les élections législatives, régionales, cercles et communales dont le coût s’élève à 94.451.153.220 FCFA, le Gouvernement a mis dans la cagnotte 66.766.618.740 FCFA. Les autorités cherchent auprès des Partenaires Techniques et Financiers (PTF) 27.684.534.480 FCFA. Pour la réorganisation administrative territoriale, il est attendu des partenaires, 1.806.570.000 FCFA. Pour l’inscription des électeurs (accent sur le genre, les jeunes et les personnes vivant avec un handicap), les autorités sollicitent des partenaires, 19.392.242.400 FCFA .



Le besoin total s’élève à 117.095.403.600 FCFA, la contribution de l’Etat s’élève à 66.766.618.740 FCFA.



Il est attendu des partenaires 50.328.784.860 FCFA.



Pour la circonstance, (…)



TOUGOUNA A. TRAORE – NOUVEL HORIZON