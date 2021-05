Réorganisation territoriale : Le processus poursuit son bonhomme de chemin malgré les couacs - abamako.com

Bamako, le 30 Avril 2021.

Le projet de réorganisation du territoire malien initié par le ministère de l’administration territoriale a certes du plomb dans l’aile mais il fonce à tue-tête vers son dénouement. A l’image d’une caravane passant malgré les aboiements des chiens, les acteurs du projet n’ont pour l’heure daigné accorder la moindre attention aux multiples agitations que l’on observe par-ci, par-là.



Ni les derniers évènements survenus à Markala où des jeunes ont envahi le pont de la ville pour manifester contre le nouveau découpage, ni la désolidarisation exprimée par la CMA vis-à-vis du projet, n’ont nullement secoué le gouvernement pour une quelconque réaction. C’est dire que les décisions issues des ateliers régionaux de restitution au niveau des chefs-lieux de région et du District de Bamako, sont restées en l’état. Le nouveau découpage prend ainsi corps au grand dam des contestataires.



On retient donc que l’adoption de la loi n° 2012-017 du 2 mars 2012 portant création de circonscriptions administratives en République du Mali a eu pour conséquence une augmentation du nombre de régions de 8 à 19, donc la création de 11 nouvelles régions. Au niveau de Kayes, les cercles de Kita et de Nioro ont été érigés en région.



Mais, c’est le cas du Cercle de Kéniéba qui a surtout fait l’objet de débats houleux durant les travaux de la rencontre de Kayes. Dans le projet initial qui avait été proposé aux concertations régionales de 2018, Kéniéba appartiendra à la Région de Kita. Et les délégués de cette circonscription administrative qui étaient présents à ces concertations ont purement et simple demandé l’érection de leur cercle en région et ses arrondissements en cercles.



À l’issue des débats houleux sur le rattachement de Kéniéba à Kita et l’appartenance de certains villages aux communes de leur choix, le gouverneur de Kayes, Moussa Soumaré, a demandé que les passages du rapport général relatif à l’érection des Cercles de Kéniéba et de Bafoulabé en région soient supprimés afin de respecter l’esprit de la loi. D’après le projet, la Région de Kayes sera composée de 8 cercles, 29 arrondissements et de 63 communes. Kita aura 5 cercles, 18 arrondissements et 45 communes. Nioro comptera 4 cercles, 12 arrondissements et 31 communes.



Avec le nouveau découpage territorial, Koulikoro, la deuxième région administrative du pays, a été divisée en trois régions, à savoir les Régions de Koulikoro, Dioïla et Nara.

San ne fait plus partie de la Région de Ségou pour la simple raison qu’elle est devenue une région à part entière selon la loi n° 2012-017 du 2 mars 2012. Lors des travaux de restitution des conclusions de la commission chargée de la réorganisation territoriale dans la Capitale des Balanzans, des participants ont proposé que l’arrondissement de Markala soit érigé en cercle.



André SEGBEDJI