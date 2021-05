Championnat national de basketball : Le Djoliba renverse l’AS Police - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Championnat national de basketball : Le Djoliba renverse l’AS Police Publié le mardi 4 mai 2021 | le Temoin

Tweet

Il n’y a plus d’équipe invaincue dans le championnat national de basket-ball. La dernière était la formation féminine de l’AS Police. Les Policières ont chuté devant le Djoliba (58-62), samedi dernier, au Palais des sports, au compte de la 9è journée. Les Djolibistes réalisent une belle performance en battant les championnes en titre et affichent une fois de plus leurs ambitions pour reprendre le titre de champion qu’elles ont perdu l’année dernière devant l’AS Police.

Les Policières ont pourtant bien débuté la partie en remportant le premier quart temps (17-9). Les Djolibistes ont renversé la vapeur (34-27). Le Djoliba remporte aussi le troisième quart temps 49-46 avant de s’imposé au finish (62-58) grâce à AlimaGnéré Dembélé qui a inscrit 29 points. Les joueuses du technicien Amara Traoré ont pris leur revanche sur l’AS Police qui a gagné à l’aller (67-48).



Le Réal a enregistré sa toute première victoire de la compétition en dominant Attar Club de Kidal (68-65). Le Centre Bintou Dembélé (CBD) a perdu à Koulikoro devant le Stade malien (42-61) tandis que Kalaba sport club (KSC) est parti battre le Tata à Sikasso (62-31).



Sur le tableau masculin, Attar Club de Kidal et le Stade malien se sont imposés respectivement devant le Réal (75-67) et le CBD (75-62) alors que l’AS Commune VI est allée battre à Kayes, le Sigui (80-69).



Ousmane CAMARA







LES RESULTATS



En Dames



Réal-Attar : 68-65



AS Police-Djoliba : 58-62



CBD-Stade malien : 42-61



Tata-KSC : 31-62



En Messieurs



Réal-Attar : 67-75



CBD-Stade malien : 62- 75



Sigui-Commune VI : 69-80







Coupe du monde FIBA U19 : Aiglons et Aiglonnes fixés



Le Mali est fixé. Les joueurs de la sélection nationale des moins de 19 ans connaissent désormais leurs adversaires de la phase de poules de la 15e édition de la Coupe du monde de basket-ball U19. Le tirage au sort s’est déroulé ce mercredi à Berlin en Allemagne.



Les Aiglons sont logés dans le groupe D et affronteront les Etats-Unis, la Turquie et l’Australie. Etats-Unis-Mali était l’affiche de la finale de la précédente édition de la compétition remportée par les Américains.



La FIBA U19 2021 se déroulera dans les villes de Riga et Daugavpils en Lettonie du 3 au 11 juillet, les équipes ont été divisées en quatre groupes de quatre équipes chacun.



Le tirage au sort de la phase de poules de la 14e édition de la Coupe du monde de basketball féminin FIBA U19 2021 s’est également déroulé en Allemagne.



Les équipes ont été divisées en quatre groupes de quatre équipes chacun. La compétition aura lieu à Debrecen, en Hongrie, du 7 au 15 août et le Mali hérite du groupe B avec le Canada, la République Tchèque et le Japon.







Ousmane CAMARA







Transfert : SadioKanouté quitte le Stade pour Al Ahly de Benghazi



Le milieu de terrain SadioKanouté, pose ses valises en Libye. Il quitte le Stade Malien pour s’engager avec Al Ahly de Benghazi pour une durée de trois ans et demi.



Le joueur de 24 ans était l’élément clé du Mali lors du Championnat d’Afrique des nations qui s’est déroulé du 16 janvier au 7 février au Cameroun. Le Mali a perdu en finale devant le Maroc (0-2).



Vice-champion d’Afrique, il a été désigné à deux reprises Homme du match des rencontres Mali-Congo (0-0, 5-4 t.a.b.) en quart de finale et Mali-Guinée (0-0, 5-4 t.a.b.) en demi-finale.



Il a également été retenu dans l’équipe type du CHAN.



Ousmane CAMARA