En se tournant vers la Côte d’Ivoire voisine pour palier à son déficit d’énergie électrique responsable des délestages à répétition que le Mali a toujours connus, les autorités de notre pays ont reçu un avis favorable. Pour accroître ses importations afin de pouvoir satisfaire la demande à laquelle il est confronté, notre pays est allé solliciter auprès de son voisin du sud-ouest 50MW d’électricité supplémentaire.



C’est la mission confiée à Lamine Seydou Traoré, le ministre des Mines, de l’Energie et de l’Eau, qui venait d’effectuer une visite en Côte d’Ivoire.



Le Mali qui dispose déjà de 100 mégawatts pour la satisfaction de ses besoins requiert 50 mégawatts supplémentaires auprès de son voisin. Mais il recevra 30 mégawatts pour le moment. « Le président nous a rassuré que la Côte d’Ivoire nous donnera 30 mégawatts pour le moment, les 20 autres mégawatts arriveront plus tard », a déclaré Lamine Seydou Traoré cité par les confrères d’Ecofin.

Selon lui, le président ivoirien a assuré que la Côte d’Ivoire apportera tout son soutien au Mali afin de résoudre cette crise sur le plan conjoncturel et structurel.

Pour rappel, la Côte d’Ivoire exporte environ 11 % de sa production nationale d’électricité vers six pays de la CEDEAO. Il s’agit du Ghana, du Togo, du Bénin, du Burkina Faso, du Mali et du Liberia.



André SEGBEDJI