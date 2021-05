Kodal progresse fortement vers l’obtention d’un permis minier pour Bougouni - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Kodal progresse fortement vers l’obtention d’un permis minier pour Bougouni Publié le mardi 4 mai 2021 | sputniknews

© aBamako.com par A S

Cérémonie d`Inauguration de la mine d`or de Kofi

Bamako, le 24 Avril 2015, a eu lieu la cérémonie d`inauguration de la mine d`or de Kofi Tweet

La demande de lithium devrait être forte dans les années à venir, tirée par l’industrie des véhicules électriques



Des représentants de haut niveau de Kodal Minerals PLC (LON: KOD) ont assisté à une réunion du comité à Bamako, Mali, à la Direction nationale de la géologie et des mines, réunis pour examiner l’étude de faisabilité et le projet de développement minier pour le projet de lithium Bougouni de l’entreprise .



Kodal a maintenant reçu la confirmation que l’étude de faisabilité et le plan de développement minier ont été ratifiés et approuvés par le comité DNGM, sous réserve de quelques corrections mineures qui aligneront la demande de permis minier avec le nouveau code minier malien de 2019.



La société s’attend alors à recevoir une notification formelle de la DNGM demandant le paiement de la redevance minière avant la production formelle du «décret d’exploitation» ou du permis minier, pour approbation par le Premier ministre.



«Nous sommes très heureux de ce développement dans notre application de permis minier, qui confirme à nouveau le haut niveau et la gamme complète de notre étude de faisabilité et de notre plan minier achevés à Bougouni», a déclaré Bernard Aylward, directeur général de Kodal Minerals.



«Nous continuons à travailler en étroite collaboration avec la DNGM et les représentants du gouvernement malien pour finaliser l’octroi du permis minier dans les plus brefs délais. Ce sera une étape majeure pour Kodal et une étape qui réduira considérablement les risques de notre projet car il sera alors pleinement autorisé à commencer les travaux de développement du site.







Ce qui précède a été publié par Proactive Investors Limited (la «Société») sur son site Web et est mis à disposition sous réserve des termes et conditions d’utilisation de son site Web (voir T&C).

…



Kodal Minerals PLC (LON: KOD) dit à Proactive qu’ils continuent de travailler en étroite collaboration avec la Direction nationale de la géologie et des mines (DNGM) et les représentants du gouvernement malien pour finaliser l’octroi du permis minier dès que possible.



Il dit que ce sera une étape importante pour Kodal et …



Proactive Investors Limited, agissant sous le nom de «Proactiveinvestors United Kingdom», est autorisé et réglementé par la Financial Conduct Authority. Enregistré en Angleterre avec le numéro d’enregistrement de la société 05639690. Numéro d’enregistrement à la TVA du groupe 872070825 Numéro d’enregistrement FCA 559082. Vous pouvez nous contacter ici.



Indices de marché, matières premières et actualités réglementaires copyright © Morningstar. Données retardées de 15 minutes, sauf indication contraire. Conditions d’utilisation.