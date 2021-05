Garde nationale : 1.270 recrues désormais opérationnelles - abamako.com

Garde nationale : 1.270 recrues désormais opérationnelles Publié le mardi 4 mai 2021

La cérémonie de fin de formation professionnelle des recrues de la première vague du contingent 2019 couplée à celle de la 3è promotion du cours d’anglais au laboratoire langue de la Garde nationale du Mali, a eu lieu, vendredi dernier, au camp de Garde à N’Tomikorobougou. Cet évènement était placé sous l’égide du ministre de la Défense et des Anciens combattants, le colonel Sadio Camara, en présence de ses collègues de la Sécurité et de la Protection civile, le colonel Modibo Koné, des Transports et des Infrastructures, Makan Fily Dabo, et de plusieurs autres invités.





Dans son intervention, le directeur du centre d’instruction de la Garde nationale, le capitaine Cheick Oumar Touré a rappelé que ce sont 20 stagiaires qui ont appris les notions de base en anglais durant 6 mois.

«Cette formation permettra de faciliter la communication avec les pays amis anglophones d’une part et l’utilisation des matériels d’origine anglaise d’autre part et encore de renforcer les coopérations avec d’autres», a-t-il ajouté.



S’agissant de la spécialisation des élèves gardes, Cheick Oumar Touré soulignera que durant 5 mois, ces stagiaires, d’un effectif total de 1.283, dont 13 n’ont pas rejoint le centre, avec 1.270 présents ont acquis, après la formation commune de base, les connaissances leur permettant d’exercer efficacement leurs nouvelles fonctions en qualité d’agents des forces de sécurité polyvalents. Et cela, à travers des matières comme la police de proximité, l’intervention professionnelle (IP), la connaissance de la Garde nationale, le maintien de l’ordre, entre autres.



Ces connaissances leur permettent également de renforcer les notions militaires déjà acquises pendant la formation commune de base. S’adressant aux récipiendaires, le capitaine Cheick Oumar Touré a indiqué que les nouvelles connaissances, précieuses et indispensables qu’ils viennent d’acquérir, doivent désormais leur permettre de jouer un rôle important au sein de leurs unités, où des exigences les attendent.



Pour sa part, le chef d’État-major de la Garde nationale, le colonel Elisée Jean Dao dira que cette formation constitue une somme de connaissances indispensables pour que le soldat de la loi qu’est le garde national puisse jouer toute sa partition. Aussi bien, a-t-il poursuivi, comme fantassin combattant à pied ou dans un véhicule léger avec des armes d’infanterie que comme agent des forces de sécurité en mission de maintien ou de rétablissement de l’ordre, de médiation au sein des communautés, de sécurisation des personnalités ou des institutions…



«Ici au centre d’instruction, vous avez appris pas seulement l’essentiel, mais tout ce qu’il vous faut pour accomplir avec brio les missions qui vous seront confiées», a affirmé le colonel Dao.

Remises d’attestations, exhibitions d’arts martiaux et défilé militaire ont été, entre autres, les autres moments forts de cette cérémonie.





Moïse DEMBÉLÉ



Source : L’ESSOR