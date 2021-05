Mali : l’Estonie déploie un nouveau contingent militaire dans le pays - abamako.com

Mali : l'Estonie déploie un nouveau contingent militaire dans le pays Publié le mardi 4 mai 2021

Serval

Le contingent BKN-08 des Forces de défense estoniennes (EDF), servant dans l’opération militaire internationale au Mali appelée opération Barkhane, a remis ses fonctions à une nouvelle unité lors d’une cérémonie dimanche matin.

« Notre personnel a fait preuve de compétence, d’engagement, de résilience et de capacité à s’engager dans une coopération efficace avec les unités alliées au cours de cette mission », a déclaré le major Vjatseslav Senin, commandant du contingent estonien, dans son discours, et a remercié le contingent pour son travail. « Je suis certain que la nouvelle unité sera également en mesure de faire face à tous les défis à venir dans les semaines et les mois à venir. J’ai pleinement confiance en vous », a-t-il déclaré.



Les troupes estoniennes sont stationnées dans une base française de la ville de Gao, sur les rives du fleuve Niger, où servent plus de 1 500 soldats de divers pays. Les tâches de l’unité estonienne sont les patrouilles dans leur zone de responsabilité, la protection de la base et la dotation en personnel d’une unité d’intervention rapide. La nouvelle unité estonienne poursuivra son service jusqu’à la fin du mois d’août, date à laquelle une rotation du contingent estonien aura lieu.



Le Mali est en proie à une insurrection djihadiste qui a nécessité l’intervention de plusieurs forces étrangères pour tenter d’aider l’armée du pays à y mettre fin. Mais la situation ne s’est pas améliorée mais les djihadistes ont étendu leurs zones d’influence vers les pays voisins dont le Niger et le Burkina Faso.