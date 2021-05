Chambre de Commerce et d’Industrie du Mali (CCIM): lenouveau bureau présente son plan d’actions 2020-2025 au Premier Ministre - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Chambre de Commerce et d’Industrie du Mali (CCIM): lenouveau bureau présente son plan d’actions 2020-2025 au Premier Ministre Publié le mardi 4 mai 2021 | aBamako.com

© aBamako.com par DR

Le Premier Moctar OUANE reçoit la nouvelle équipe de la CCIM

Bamako, le 04 Mai 2021, le Premier Moctar OUANE a reçu la nouvelle équipe de la Chambre de commerce et d`Industrie du Mali (CCIM). Tweet

La nouvelle équipe de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Mali (CCIM), au cours d’une rencontre tenue ce mardi 4 Mai 2021 à la primature, a présenté le plan d’actions pour la mandature 2020-2025 de ladite structure. La délégation a profité pour présenter le nouveau bureau élu au chef du gouvernement malien.



Pour cette mandature, la Chambre de Commerce et d’Industrie du Mali entend réaliser un plan ambitieux pour lequel elle sollicite l’accompagnement du Gouvernement. Il s’agit entre autres de la reconstruction du marché rose au grand marché de Bamako, de la construction d’un nouveau siège, de la création de ports secs, de l’aménagement d’espaces d’exposition, de la construction de môles ou encore d’une nouvelle zone industrielle.



M. Youssouf Bathily, président de la CCIM a également fait part de la disponibilité de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Mali à accompagner le Gouvernement pour la réussite de la Transition. « Je suis fier de vous recevoir ce matin, fier de vous voir au sein de ce nouveau bureau des hommes et des femmes unis sur l’idéal qui est celui de travailler la main dans la main pour le développement économique et la promotion de notre pays » a déclaré le Premier ministre à ses hôtes.



Le Premier ministre a donné l’assurance de la volonté du Gouvernement à accompagner toutes ses initiatives qui permettront au pays de faire face à la triple crises politique, sécuritaire et sanitaire. Le Chef du Gouvernement a sollicité l’accompagnement et l’appui de la Chambre de Commerce et d’Industrie pour la réussite de la conférence sociale qui aura lieu dans les prochaines semaines.



Fsanogo