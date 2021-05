Ramadan : le geste de solidarité de la Fondation Maliba. - abamako.com

© Autre presse par DR

Aliou Boubacar Diallo, président de la Fondation Maliba

Le mois béni de ramadan appelle les musulmans à plus de charité et de sacrifice personnel pour mériter les faveurs divines. Comme à ses habitudes le président de la fondation Maliba a tenu à manifester aux populations.

A Bamako et un peu partout à travers le pays la Fondation Maliba d’Aliou Boubacar Diallo a procédé à la remise d’une quantité importante de vivres composées de mil, riz, sucre, lait et huile durant les deux premières semaines du mois de ramadan. Des émissaires du président de la fondation ont sillonné beaucoup de localités de Kayes à Kidal pour remettre aux populations les appuis de la fondation en ce mois de prières et de dévotions.

Les bénéficiaires qui sont des religieux, des déplacés, des veuves de militaires, des familles des compressés des sociétés et entreprises d’Etat, des Hommes de médias et d’autres corporations et autres se sont réjoui de ce geste de solidarité à leur égard en ce mois de jeune. Un geste habituel du président de la Fondation Maliba, Aliou Boubacar Diallo. Aliou Boubacar Diallo s’est encore une fois de plus illustré de par sa générosité en ce mois béni. Cette âme magnanime a mis à la disposition des populations de plusieurs villages des kits alimentaires. Des kits gracieusement partagés obéissent à une tradition inscrite depuis des lustres dans l’agenda annuel du président Diallo et qu’il honore depuis des années déjà.

Les bénéficiaires ont formulé des prières et des bénédictions pour la fondation Maliba et son président. « Une main qui a l’habitude de donner ne peut que donner ».