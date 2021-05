Goudam: la population rejette le document sur la réorganisation territoriale proposé par le gouvernement - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Goudam: la population rejette le document sur la réorganisation territoriale proposé par le gouvernement Publié le mardi 4 mai 2021 | aBamako.com

© Autre presse par DR

Marche à Gao pour dénoncer l`état de la route Sévaré- Gao

Des jeunes de Gao ont battu le pavé pour dénoncer l`état de la route Gao-Sevaré et demander à l`Etat de prendre des dispositions pour commencer les travaux de rénovation de cette route. Tweet

Après Markala , Gourma Rahrous, Gao, les jeunes de Goundam à travers le Conseil local de la jeunesse, ont manifesté ce mardi 4 mai pour réclamer l’érection de leur cercler en région et ses arrondissements en cercle



Ils ont dénoncé la démarche unilatérale du gouvernement sur les travaux de restitution et des conclusions des travaux relatif à la réorganisation territoriale tenue à Tombouctou le 29 et 30 avril 2021



Déplorant les consultations à posteriori ; et jugeant que les concertations sur les travaux de restitution et des conclusions des travaux relatif à la réorganisation territoriale ne sont pas l’émanation des communautés concernés ; la jeunesse de Goundam a rejeté en bloc le document proposé qui selon eux est incohérent impertinent et source de problème entre les communautés du cercle.



Dans leur déclaration, ils ont aussi exigé l’érection sans délai et sans condition de leur cercle en région et ses arrondissements en cercle. Recevant la déclaration des manifestants les autorités locales ont affirmés que les doléances seront transmis à qui de droit.



M.S