Présidentielle 2022 : le candidat de l’espoir. - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Présidentielle 2022 : le candidat de l’espoir. Publié le mardi 4 mai 2021 | aBamako.com

© aBamako.com par AS

Lancement de la Campagne du candidat Aliou DIALLO

Le candidat Aliou Boubacar DIALLO à procédé le samedi 7 Juillet 2018 au Lancement de sa Campagne pour l`élection présidentielle du 29 Juillet 2018. Tweet

L’élection présidentielle 2022 prend son envol en cette période de précampagne en attendant l’ouverture officielle de la campagne dans près de 11 mois. Déjà certains probables candidats commencent à sortir la tête pour se faire connaitre du grand public voire mobilisé les troupes.

Le candidat de l’espoir Aliou Boubacar Diallo agit sur l terrain depuis bientôt trente ans et partout où il est passé il a laissé ses empreintes. Aliou, le bâtisseur a avant de se lancer dans la politique a fait de nombreuses actions de développement sur le terrain. Des actions qui vont de la construction des routes, des digues et des diguettes, à la construction des mosquées, des centres de santé, des écoles, des adductions d’eau et au pavage des rues. Toutes ces actions sont faites dans le souhait de soulager les populations en faisant disparaitre leurs souffrances. L’heure du vrai changement a sonné et la carte Aliou Boubacar Diallo est aujourd’hui jouable pour redonner espoir à tout un peuple qui peine à sortir de l’ornière après trente ans de pratique démocratique avec un tableau tristement sombre. Nous savons tous ce qui a contribué à la dégringolade du Mali à savoir à savoir l’effritement de l’autorité de l’Etat sous le poids de la gabegie, de la corruption et de la délinquance financière mais aussi l’absence d’un leadership politique véritable. S’il y’a aujourd’hui une candidature à prendre au sérieux, c’est incontestablement celle d’Aliou Boubacar Diallo qui a une grande expertise dans le domaine du développement. Nombreux sont les mouvements, Associations et partis politiques qui se sont manifesté pour lui apporter soutien pour disent- ils pour sa capacité à gouverner le pays avec honneur et dignité. Tant au niveau national qu’international les gens sont unanimes qu’Aliou Boubacar Diallo est sans ambages l’homme du peuple et par conséquent il reste l’homme qui incarne le changement au Mali. Selon les analystes politiques l’homme a aujourd’hui une grande emprise sur l’électorat tant au Mali qu’au sein de la diaspora. Les actes antérieurs qu’il avait posé et qu’il continue de poser milite en sa faveur pour la prochaine présidentielle. Clairvoyant et soucieux du Mali et de son devenir. Il dispose d’une baguette magique pour propulser le Mali vers un avenir meilleur.

Pour le retour définitif de la paix au Mali il faut compter sur l’enfant de Kayes légal Ségou. Le seul problème qui coupe le sommeil du candidat de la Nouvelle indépendance c’est bien celui de l’emploi des jeunes. Il a à cœur de résoudre cette épineuse question. Dans cette aventure présidentielle 2022 tout laisse croire qu’Aliou Diallo reste un espoir pour le Mali.