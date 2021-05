Foot européen : Mahrez a douché les prétentions du PSG, Man City enfin en finale de la C1 après 51 ans d’attente - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Foot européen : Mahrez a douché les prétentions du PSG, Man City enfin en finale de la C1 après 51 ans d’attente Publié le mardi 4 mai 2021 | aBamako.com

© Autre presse par DR

Foot européen : Mahrez a douché les prétentions du PSG, Man City enfin en finale de la C1 après 51 ans d’attente

Tweet

Manchester City de Pep Guardiola jouera le 29 mai à Istanbul (Turquie) la finale de la Champions League version 2020-2021. Les joueurs du technicien espagnol ont maîtrisé bout à bout leur demi-finale retour de la C1 ce 04 mai, en dominant 2-0 les Parisiens sur leurs installations en Angleterre.



Le PSG n’aura véritablement tenu durant les 2 matchs de la demi-finale l’opposant aux Anglais que sur la 1ère mi-temps de la phase aller. Privés de Mbappé et vaincus il y a une semaine (1-2 à Paris), les Français ont été mangés par le 4-4-2 de Guardiola ce 04 mai. Avec un Riyad Mahrez efficace sur les actions phares des Citizens. Déjà buteur à l’aller sur un astucieux coup franc, le capitaine de l’Algérie a récidivé en première et en seconde mi-temps, en marquant à des moments-clés (11è et 63è minutes) de ce match décisif.



Le PSG était finaliste de la C1 de l’année dernière, après un «Final 4» qui l’a vu éliminer en quarts et en demi-finale respectivement Atalanta et Leipzig.







Après 51 ans d’attente, les Citizens sont enfin en finale de la C1 et d’un tournoi majeur. Ils pourront peut-être réaliser un triplé historique (Championnat, C1 et Coupe nationale) au regard des rencontres de la saison qui leur restent à disputer. Pour sa 5è saison à Man City, P. Guardiola peut décrocher le Graal avec un club en mutation administrative depuis 13 ans, avec des investissements d’au moins 2 milliards de Livres anglaises.







Edem G. & J. G.