Dr . Moussa Coulibaly, sociomogue: G5 Sahel : la nécessité d'une stabilité institutionnelle s'impose Publié le mercredi 5 mai 2021 | Mali Tribune

© RFI par David Baché

Soldats de la force française Barkhane, casques bleus de la Minusma, et soldats de l`armée malienne, lors d`une mission conjointe dans la région de Gao. Partout au Mali, la situation sécuritaire reste préoccupante.

Le Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, le Colonel Modibo KONE a présidé ce matin la cérémonie officielle de remise des clés des nouveaux locaux de la Brigade Territoriale de Gendarmerie de N’gabacoro-Droit. C’était en présence du Directeur Général de la Gendarmerie Nationale, du Chef d’État-Major de la Garde Nationale, du Directeur Général de la Protection Civile ainsi plusieurs autres personnalités et une immense foule.





L’infrastructure entièrement financée par le budget national permettra d’améliorer les conditions de travail des éléments de ladite Brigade de Gendarmerie.



Bâties sur une superficie d’un hectare, les constructions sont composées entre autres, de bureaux pour le personnel, d’un magasin, d’une salle RAC, d’un dortoir, d’une salle d’accueil et d’orientation, des toilettes et des cellules pour femmes et hommes répondant aux normes humanitaires ainsi qu’un château d’eau alimenté à l’aide du système solaire.



Selon le Ministre Modibo KONÉ, la présence de cette Brigade va permettre d’assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Il a également invité les Forces de Sécurité à s’entendre avec la population, car selon lui, la sécurité est l’affaire de tous.



Auparavant, le Directeur Général de la Gendarmerie Nationale avait remercié les autorités de la Transition pour ce geste qui permettra d’améliorer la qualité des prestations des hommes sur le terrain. Pour clore son intervention, il a pris l’engagement de faire bon usage du joyau.



À noter que cette Brigade Territoriale de Gendarmerie de N’gabacoro-Droit assurera la sécurité de deux grandes communes, notamment celle de N’gabacoro-Droit et de Moribabougou.



Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile