Grippe aviare: Des poulets malades à Bamako, Kati et Sikasso Publié le mercredi 5 mai 2021 | Mali Tribune

Après des pays voisins dont le Sénégal et le Niger, il y a quelques mois, le Mali est touché à son tour par la Grippe aviaire. Le virus a été détecté dans pas au moins de 3 localités du pays dont la capitale qui constitue la plus grande consommatrice de volailles. Prenant le problème à bras le corps, le ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche annonce avoir pris des mesures nécessaires pour contenir la maladie.





Dans un communiqué en date du mardi 26 avril, le ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche a indiqué que, des « fortes mortalité de volailles » ont été observées à Bamako, Kati et Sikasso. Un phénomène inquiétant ayant amené les services compétents à des investigations dont les résultats ont révélé la présence de la grippe aviaire dans les exploitations concernées.



Face à ce danger, le gouvernement a expliqué avoir édicté des « mesures conservatoires » pour « contenir la maladie », telles que la mise en quarantaine des élevages concernés, la désinfection des locaux et matériels d’élevage ou encore la destruction des cadavres par incinération et enfouissement.



Aussi, les autorités du pays ont invité les populations à ne pas manipuler ou manger les oiseaux malades et les cadavres de volailles. Quant aux professionnels du secteur, ils ont été également invités à avertir les autorités en cas de mortalité des volailles.



Alassane CISSOUMA



Source: Mali tribune