Commune urbaine de Dialakorordji : Le Secrétaire général de la Mairie interpellé pour faux et usage de faux Publié le mercredi 5 mai 2021 | Nouveau Réveil

L’éternel secrétaire général de la Mairie de Dialakorordji, M. Amadou Kanté est sous les feux de la rampe. En garde-à-vue depuis le mardi 27 avril dernier, il a été présenté au procureur du tribunal de la commune I du district de Bamako, le vendredi 30. Il a été interpellé par la Brigade d’Investigation Judiciaire (BIJ) sur la base d’une plainte pour ‘’escroquerie, faux et usage de faux’’.

Selon des sources proches du dossier, le secrétaire général de la Maire de la commune urbaine de Dialakorodji est depuis quelques jours interpellé. Les faits à lui reprochés vont de l’imitation du cachet du Maire Oumar Guindo et d’autres conseillers de la Mairie et la vente de permis inexistants à des particuliers dont des maliens de l’extérieur.



Nos sources nous apprennent que c’est une plainte qui a diligenté l’interpellation du secrétaire général Amadou Kanté qui aurait vendu un faux permis d’occuper à un malien de l’extérieur. Après vérification, la victime aurait découvert qu’il a été floué par M. Amadou Kanté qui imite les cachets du Maire Oumar Guido et d’autres agents de la Mairie pour faire sortir les bulletins et en faire par la suite un business lucratif.



Selon des informations, le secrétaire général de la municipalité de Dialakorodji n’est pas à sa première interpellation. En 2011, il a été assigné en justice dans le cadre de la vente illicite des vignettes en complicité avec un réseau de jeunes.



Si les faits à lui reprochés sont fondés, M. Amadou Kanté apparait comme la mauvaise graine qui polluait l’environnement de la Maire de la commune urbaine de Dialakorodji. Cependant, c’est le Maire Oumar Guindo et les autres conseillers parfois accusés à tort et à travers qui sont désormais lavés de tout soupçon.



Adama Coulibaly