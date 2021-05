Pour délit d"outrage à magistrats: Le SAM et le SYLMA portent plainte contre Me mohamed Ali Bathily, Mohamed Youssouf Bathily di Ras Bath et Me Kassoum Tapo - abamako.com

Les deux (02) grands syndicats des magistrats du Mali: le Syndicat Autonome de la Magistrature (SAM) et le Syndicat Libre de la Magistrature (SYLIMA) ont déposé une triple plainte contre Me Kassoum Tapo, Me Mohamed Ali Bathily et son fils Mohamed Youssouf Bathily dit Ras Bath pour outrage à magistrats.





C'est une nouvelle bataille judiciaire que le Syndicat Autonome de la Magistrature (SAM) et le Syndicat Libre de la Magistrature (SYLIMA) viennent de déclencher.



DEMBA KONTE – NOUVEL HORIZON