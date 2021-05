Projet d"appui à la décentralisation au Mali PAD : Le Royaume du Danemark débloque 1 035 467 920 F CFA - abamako.com

News Politique Article Politique Projet d"appui à la décentralisation au Mali PAD : Le Royaume du Danemark débloque 1 035 467 920 F CFA Publié le mercredi 5 mai 2021 | Nouvel Horizon

En vue de donner des réponses rapides à certaines préoccupations du Département en charge de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation , le secrétaire général de ce Ministère, M. Adama Cissouma et le chef de coopération de l’Ambassade du Danemark au Mali, M. Niels Bossen ont apposé leurs signatures hier, mardi 4 mai 2021, sur le Projet d’Appui à la Décentralisation au Mali (PO-PAD) révisé 2021, en présence du ministre , Lieutenant-colonel Abdoulaye Maïga.





Le chef de coopération de l’Ambassade du Danemark au Mali, M. Niels Bossen a rappelé que c’est un plaisir pour lui de participer à cette cérémonie de signature du PO-MATD 2021 révisé permettant de donner des réponses rapides à certaines préoccupations du Département en charge de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation. Selon lui, « ce plan opérationnel d’un montant de 1,035 milliards de F CFA soit environ 11 800 000 DKK concerne les activités de : l’opérationnalisation des transferts des services déconcentrés de l’Etat aux Collectivités Territoriales ; la mise en place du Système Intégré de Gestion d’Information Préfectorale (SIGIP) ; l’appui à l’opération (…)







TOUGOUNA A. TRAORE – NOUVEL HORIZON