Pour outrage à magistrat: Les syndicats de l'institution judiciaire portent plainte contre Ras Bath, Me Mohamed Ali Bathily et Me Kassoum Tapo
Publié le mercredi 5 mai 2021

Les deux Syndicats des Magistrats le SAM et SYLIMA viennent de déposer des plaintes contre le chroniqueur Ras Bath et deux avocats au Barreau du Mali, Me Mohamed Ali Bathily et Me Kassoum Tapo. Motifs: «avoir tenu, à un moment ou un autre, des propos désobligeants contre des magistrats et l’institution judiciaire».





Source: l’Indépendant