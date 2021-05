Disqualification des stades maliens par la CAF: le ministre de la Jeunesse et des Sports rassure le public sportif - abamako.com

Le Ministre de la Jeunesse et des Sports, Mossa AG ATTAHER, informe l’opinion nationale que, par Lettre n°276/2020-2021/FEMAFOOT du 03 mai 2021, la Confédération africaine de Football (CAF) a décidé que les matchs éliminatoires (1ère et 2ème journées) de la Coupe du monde de football, Qatar 2022, ne pourront pas se jouer dans les stades de vingt-deux (22) pays du continent africain dont le Stade du 26 Mars du Mali.



Les réserves qui ont conduit la CAF à déclarer que le Stade du 26 Mars ne répond pas aux exigences minimales résultent des importants travaux de réhabilitation engagés dans plusieurs secteurs de l’infrastructure, notamment la pelouse, les projecteurs, les bancs, les vestiaires, le tunnel, les tribunes et la plomberie. Ces travaux d’une grande envergure visent à une rénovation globale du Stade du 26 Mars afin qu’il réponde aux normes internationales requises.



Le département en relation avec la Fédération malienne de Football (FEMAFOOT) prendra toutes les dispositions appropriées pour permettre à l’équipe nationale ‘’Les Aigles’’ de jouer son match initialement prévu au Stade du 26 mars dans un stade approuvé d’un pays frère.



Le Ministre de la Jeunesse et des Sports rassure le public sportif national que toutes les dispositions seront prises pour que ‘’Les Aigles’’ soient accompagnés dans cette phase éliminatoire et sait compter sur la bonne compréhension de tous.



