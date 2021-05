La 14è Journée du Championnat national de football démarre aujourd’hui - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport La 14è Journée du Championnat national de football démarre aujourd’hui Publié le mercredi 5 mai 2021 | aBamako.com

© aBamako.com par AS

Championnat national ligue 1, le Djoliba AC s`impose 3-0 face au COB

Bamako, le 24 Avril 2021. Pour le compte de la 12è journée en retard du championnat national de football, le Djoliba AC a battu le COB 3-0. Tweet

Les rencontrent de la 14è journée du championnat national du Mali ligue 1 débutent ce mardi 05 Mai 2021. Plusieurs duels sont annoncés à l'affiche. Ainsi, le Stade malien de Bamako affrontera le CS Duguwolofila à 17H et à 19H, LC BA jouera contre CASS au stade Omnisports Modibo Keita. Au stade Mamadou Konate, le COB en découdera avec l’AS Bakaridjan de Baraouli. A sikasso, l’AS Douane recevra l’AS Real de Bamako, quant à Kita, l’USC Kita sera l’hôte de l’US Bougouni.



Le programme de la 14è journée continuera demain jeudi avec une seule rencontre à Bamako qui opposera les Onze créateurs à l’AS Black Star,



Le mercredi 12 Mai, à Bamako, l’AS Police affrontera l’ASOM et Yeelen Olympique fera face à ASKO. Cette journée prendra fin le mardi 18 Mai avec les oppositions AS Nianan - Djoliba AC et USFAS - Soni AC de Gao.



Fsanogo