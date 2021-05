Le Procureur de la commune 4 a mis hier en détention provisoire 6 Messieurs du réseau QNET pour escroquerie. - abamako.com

Le Procureur de la commune 4 a mis hier en détention provisoire 6 Messieurs du réseau QNET pour escroquerie. Publié le mercredi 5 mai 2021 | Le Délibéré

Les faits ont consisté à mettre en ligne un groupe washap où une fois adhéré quelque soit le pays où vous êtes, il vous est proposé de venir travailler dans une société minière imaginaire au Mali.













Vous avez des frais à payer et ensuite il vous faut vous rendre à Bamako pour l’entretien d’embauche auquel on n’échoue pas. A l’issue de cet entretien, il vous ai demandé de payer encore entre 500 à 600.000 FCFA et si vous n’avez pas l’argent, de faire appel à vos parents même si vous êtes un étranger.







Une fois l’argent en poche, vous êtes laissé à votre triste sort sans moyen de subsistance et plus personne ne vous parlera de quand est ce que vous commencerez à travailler.







C’est ainsi que plusieurs nationalités ( notamment des libériens, des guinéens etc) sont tombées dans le panneau. C’est l’une de ces victimes qui lasse d’attendre, a porté plainte au commissariat du 14ème Arrondissement suite à quoi M. Bangoura et ses coauteurs ont été interpellés avant d’être déférés au parquet de la commune 4 qui les a placés sous mandat.



Faisons attention à tout ce qui nous est proposé sur le net. Le E commerce peut être un véritable business du crime.

Pour le parquet de la commune 4.



