Pose de la première pierre du Centre d’éducation et de formation professionnelle multiforme de Koulikoro

Le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, porte-parole du Gouvernement, M. Mohamed Salia TOURE a posé la première pierre du Centre d’éducation et de formation professionnelle, ce mardi 05 mai 2021 à Koulikoro.



Cette activité a été couplée avec la pose de la première pierre de la Grande Mosquée de Koulikoro. Les deux infrastructures sont financées par l’Etat du Qatar. Le montant du Centre de formation professionnelle est de 236 millions FCFA.



La cérémonie s’est déroulée en présence du ministre des Affaires religieuses et du Culte et de l’Ambassadeur du Qatar au Mali.



Le ministre a salué l'initiative du Qatar qui mise sur la formation professionnelle afin d’outiller les jeunes pour l’auto-emploi.



