Gestion des routes au Mali : La Direction nationale des routes désormais érigée en Direction générale des routes. Publié le mercredi 5 mai 2021

© aBamako.com par AS

Dans la perspective de la résolution des difficultés constatées et de la mise en œuvre des recommandations de la Directive de l’UEMOA relative à la stratégie d’entretien routier, des projets de textes ont été adoptés par le conseil des ministres de ce mercredi 5 mai 2021 pour ériger la Direction nationale des Routes en Direction générale des Routes.



« Sur le rapport du ministre des Transports et des Infrastructures, le Conseil des Ministres a adopté des projets de textes relatifs à la création, à l’organisation, aux modalités de fonctionnement et au cadre organique de la Direction générale des Routes. » peut-on lire dans le communiqué ayant sanctionné cette rencontre hebdomadaire de l’exécutif malien.



Créée par la Loi n°02-057 du 16 décembre 2002, la Direction nationale des Routes a pour mission d’élaborer les éléments de la politique nationale dans le domaine des routes et des ouvrages d’art.



Elle assure également la coordination et le contrôle de l’activité des services et organismes publics et privés qui concourent à la mise en œuvre de cette politique.



Dans son fonctionnement, la Direction nationale des Routes a été confrontée à des difficultés liées notamment à la réparation des dégâts causés au domaine public et aux infrastructures routières par les usagers ; à la non prise en charge des pistes rurales et des autoroutes dans les missions de la direction nationale. Le chevauchement des activités de la direction nationale avec celles du Service des Données routières n’est pas du reste. D’où l’idée d’une réorientation de la direction en charge du secteur.



André SEGBEDJI