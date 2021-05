Patrimoine immobilier de l’Etat : Zoom sur les acquéreurs d’immeubles bradés - abamako.com

Patrimoine immobilier de l'Etat : Zoom sur les acquéreurs d'immeubles bradés Publié le mercredi 5 mai 2021

© Autre presse par DR

Un immeuble

Pendant que l’État malien fait face à une insuffisance criarde de patrimoines immobiliers au point que beaucoup des services publics sont en location, il est difficile de concevoir que les bâtiments publics soient bradés à prix dérisoires par des personnes n’ayant aucun droit de propriété sur lesdits immeubles avec la complicité de certains agents de l’État à des opérateurs économiques. La liste des immeubles bradés, leurs prix de cession et les adjudicateurs, tous des opérateurs bien connus, continue toujours de défrayer la chronique.



Au total, 27 bâtiments publics relevant du patrimoine immobilier de l’État, ont été bradés puis loués souvent à ce même État-vendeur. Un véritable hold-up qui fait, aujourd’hui, la fortune de plusieurs opérateurs économiques, fonctionnaires et intouchables de l’ancien régime. Révélations sur un scandale de l’ère IBK



Le site ‘’Africa-kibaru’’ a déjà révélé la liste des personnalités présumées bénéficiaires de ces édifices bradés. Découvrez les noms.



Liste des bénéficiaires des immeubles bradés de l’État



01 – Monsieur Mamadou Diadié Bah, opérateur économique, acquéreur des bâtiments de l’ex ministère du Développement Social pour un coût de 1.450.000.000 FCFA.



02- Monsieur Mamadou Gamby, commerçant, acquéreur du bâtiment abritant l’Agence d’Aménagement et de Gestion des Zones Industrielles (AZI-SA) pour un montant de 200.000.000 FCFA.



03- Monsieur Amadou Djigué, commerçant, acquéreur de la Direction Nationale de la Géologie et des Mines pour un montant de 114.000.000FCFA.



04- Monsieur Oumar Niangadou dit Petit Barou, opérateur économique, acquéreur de 06 immeubles qui sont la Direction du ministère de la Santé à 453.033.867 FCFA ; la Direction des Affaires Sociales à 453.000.675 FCFA ; l’ex Direction nationale des Industries à 725.815.000FCFA ; l’ex bâtiment de la formation des magistrats à 96.250.000FCFA ; la Direction des Associations historiens de Bamako pour 406.180.560FCFA.



05- Monsieur Oumar Doucouré, commerçant, acquéreur des bâtiments de la Mission d’appui aux réformes politiques pour un montant de 1.293.101.654 CFA.



06- Monsieur Oumar Djiguiba, commerçant, acquéreur des bâtiments de la Direction Régionale du Commerce de Bamako pour un montant de 700.000.000 CFA.



07- Monsieur Daouda N’Daou, pétrolier, acquéreur des bâtiments abritant la Grande chancellerie de Bamako pour un montant de 227.000.009 CFA



08- Monsieur Lah Mohamed Al Gagny, commerçant, acquéreur de la Direction de l’emploi, du travail et de la sécurité sociale de Bamako pour un montant de 1.237.500.000 CFA.



09- Monsieur Mandiou Simpara, commerçant, acquéreur de la Direction nationale des Impôts de Bamako pour un montant de 1.074.167.500 CFA.



10- Monsieur Aboubacar Sacko, commerçant, acquéreur des bâtiments de la Direction Régionale des Douanes pour un montant total de 2.705.609.900 CFA.



11- Monsieur Boubou Niangadou, commerçant, acquéreur du bâtiment de la Division des cadastres et de la propriété Foncière pour un montant total de 500.450.000 CFA



12- Monsieur, Abdramane Sow , acquéreur des deux bâtiments de la maison des Avocats pour un montant total de 355.185.700 CFA.



13- Monsieur Modibo Yaranangore, PDG de Yara Service, acquéreur de 03 immeubles qui sont le Centre national artisanale et les 02 bâtiments de l’Institut de la Statistique pour un montant total de 1.445.566.000FCFA.



14- Monsieur Bréhima Batilly, pétrolier, acquéreur de l’ex Direction Régionale du Génie Rural pour le montant de 495.000.000FCFA



15- Monsieur, Modibo Diarra, promoteur d’école, propriétaire des logements 1 et 2 de la Direction générale des Douanes pour un montant total de 661.900.000 CFA.



André SEGBEDJI