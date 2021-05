Droits de l’Homme: Des victimes de l’esclavage par ascendance fuient leur village pour se réfugier à Bamako - abamako.com

Droits de l'Homme: Des victimes de l'esclavage par ascendance fuient leur village pour se réfugier à Bamako Publié le mercredi 5 mai 2021

© aBamako.com par FS

Arrivée des victimes de l`esclavage par ascendance de Bagamadougou à Bamako

Bamako, le 05 Mai 2021, des victimes de l`esclavage par ascendance du village de Bagamadougou dans le cercle de Diéma, région de Kayes, sont arrivées à Bamako. Tweet

Elles sont au nombre de 77 personnes victimes d'esclaves par ascendance qui sont arrivées à Bamako ce mercredi 05 Mai 2021 en début d'après midi en provenance de Bagamadougou commune de Madiga Sacko, cercle de Diema, région de Kayes.



Elles ont abandonné leur village parce qu'elles ne veulent pas reconnaître leur statut d'esclave. Ces victimes déplacées ont été accueillies à leur arrivée à Bamako par le Président de la Commission Nationale des Droits de l'Homme (CNDH), Aguibou BOUARE. A leur arrivée il y avait également des représentants des ministères de la promotion de la femme de l'enfant et de la famille, de la Santé et du Développement Social.



Le Ministre de la promotion de la femme de l"enfant et de la famille, BOUARE Bintou Founé SAMAKE a pris une décision urgente pour loger les victimes déplacées à la cité des enfants à Bamako avant que des dispositions adéquates soient prises.



Le Ministre de la Réconciliation Nationale a dépêché son secrétaire général pour rendre visite à ces victimes à la cité des enfants.



Cette situation n'est pas nouvelle au Mali, depuis quelles années dans la région de Kayes, nous assistons à ces genres comportement des soi-disant maîtres envers des gens qu'eux même qualifient "esclave" Ce phénomène constitue une véritable épine dans le pied des autorités de la transition.



Fsanogo