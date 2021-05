FICHE NINA : Le gouvernement lance une plateforme de télé-demande pour soulager les citoyens - abamako.com

FICHE NINA : Le gouvernement lance une plateforme de télé-demande pour soulager les citoyens Publié le mercredi 5 mai 2021 | Le Matin

Le gouvernement vient d’effectuer un pas important dans la modernisation de l’administration publique en lançant la plateforme de télé-demande pour acquérir les documents du RAVEC et de l’état-civil au Mali. Désormais, chaque Malien, où qu’il se trouve (à l’intérieur du Mali comme à l’extérieur) peut avoir ses documents gratuitement.

La cérémonie de lancement a eu lieu mardi 27 avril 2021 à la Primature sous la présidence du Premier ministre, Moctar Ouane. Pour le chef du gouvernement, c’est aussi une occasion utile d’illustrer de nouveau les engagements souscrits par le gouvernement de Transition. En plus du gain de temps, la simplification des procédures et l’amélioration de la gouvernance en matière de fourniture des prestations aux citoyens sont les autres avantages de la dématérialisation.



Après la présentation de la plateforme par le capitaine Simbo Kéita, directeur du Centre de traitement des données de l’état-civil (CTDEC), et la simulation réussie d’une télé-demande de fiche NINA, le Premier ministre a félicité les acteurs et promis de soutenir le renforcement des capacités de ce centre pour une prise en charge efficace des sollicitations des citoyens.



Le PM a ensuite remercié le PNUD et l’Union européenne pour leur appui technique et financier. Le Programme d’appui au fonctionnement de l’état-civil et à la mise en place d’un système d’information sécurisé au Mali (PAECSIS) de l’UE a, en effet, contribué à rapprocher davantage l’administration des usagers par la mise en place de centres d’accueil citoyens dans une vingtaine de cercles.



FAMA : La montée en puissance se concrétise davantage



L’un des soucis permanents de la hiérarchie militaire est de mettre les hommes dans des conditions adéquates pour mener à bien leur mission. Et les autorités de transition viennent de pose un acte concret en la matière avec l’acquisition de nouveaux équipements modernes pour booster la puissance de feu des Forces armées maliennes (FAMa) face à des ennemis imprévisibles. La cérémonie de remise de ces matériels roulants et équipements militaires aux FAMa a eu lieu mercredi dernier (28 avril 2021) sur la Place d’armes de Kati sous la présidence du Vice-président de la transition, le Colonel Assimi Goïta et du Premier ministre Moctar Ouane.



Ces équipements militaires sont des véhicules blindés du combat d’infanterie, des véhicules KIA équipés, des armements lourds, des véhicules de transports de troupes et logistiques et des ambulances d’une capacité d’une dizaine de compagnies environ, soit 3 GTIA. Ces matériels sont repartis entre les Etats-majors de l’Armée de terre, de l’Air, de la direction du Génie militaire, de l’Etat-major général des Armées et du bataillon autonome des Forces Spéciales.



Le ministre de la Défense et des Anciens Combattants, le Colonel Sadio Camara a souligné que la restauration de la paix et de la sécurité sur l’ensemble du territoire national est le défi majeur pour la génération actuelle au Mali. «Ce défi, nous devons le relever pour redonner confiance à ces millions de Maliens qui, face à la barbarie humaine, ne cessent de se battre pour préserver leur liberté, leur culture, leur dignité, leur identité souvent jusqu’au sacrifice suprême», a-t-il indiqué.



LUTTE CONTRE L’INSECURITE : 222 véhicules pour les forces de sécurité



Le gouvernement vient de doter les forces de sécurité et la protection civile de 222 véhicules afin de renforcer leur mobilité sur le terrain. Ces engins roulants ont été acquis sur financement du budget national dans le cadre de la mise en œuvre de la Loi de programmation de la sécurité intérieure. Le lot est composé de 222 véhicules (220 Toyota pick-up et 2 engins purificateurs d’eau), dont 90 pour la Police, 40 pour la Garde nationale, 30 pour la Gendarmerie nationale, 10 pour la Protection civile et 50 pour les Forces spéciales. Les deux engins purificateurs d’eau reviennent naturellement à la Protection civile.



La cérémonie officielle de remise de ces véhicules a été présidée par le Vice-président de la Transition, Colonel Assimi Goïta, en présence du Premier ministre Moctar Ouane. Selon le Colonel Modibo Koné, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, cette acquisition s’inscrit en droite ligne des orientations de la Feuille de route de la Transition et du Plan d’action du gouvernement (PAG) dont l’axe 1 est consacré au renforcement de la sécurité sur l’ensemble du territoire national. L’achat de ces matériels roulants participe donc au renforcement des moyens adaptés pour l’atteinte de cet objectif. Cela à travers notamment un redéploiement adéquat et stratégique des forces de sécurité sur le terrain. «Il s’agit donc d’adapter les capacités de nos forces à l’évolution du contexte sécuritaire pour asseoir un climat de quiétude à travers le pays», a soutenu le Colonel Koné. La cérémonie a pris fin par la remise officielle des clés aux responsables des différents corps bénéficiaires.