Cérémonie de prière à la mémoire des victimes du M5-RFP

Bamako le 28 Août 2020, l`Imam Dicko a organisé une cérémonie de prière à la mémoire des victimes M5-RFP au palais de la culture.

Le tonitruant Issa Kaou Djim en veut à Moctar Ouane, le Premier ministre, depuis que celui-ci s’est montré un peu plus à l’écoute du peuple, notamment ceux qui réclament à cor et à cri des preuves de la transparence du gouvernement. Par ailleurs, en demandant la démission du Premier ministre, l’ancien coordinateur de la CMAS de l’imam Dicko mène le combat de son propre agenda, selon plusieurs sources.





On affirme qu’il n’a jamais apprécié la nomination d’un proche de l’imam Dicko, Amadou Donga Maïga comme conseiller à la primature. C’est d’autant plus gênant pour Kaou Djim que Dounga avait été chassé de la CMAS de l’imam Dicko par ses soins. Pour certains, le Premier ministre est tout simplement entre la pression du M5 RFP et les tirs d’une partie des responsables de la transition dont le plus visible est Issa Kaou Djim.



Quatrième vice-président du Conseil national de transition (CNT), Djim est connu du public pour ses sorties médiatiques inopportunes. Mais il a réussi à braquer une partie des membres de la transition contre le Premier ministre. De sources fiables indiquent que Assimi Goïta, le vice-président de la transition, et Moctar Ouane ne soufflent plus dans la même trompète.



Le fin calculateur qu’est Issa Kaou Djim essaie de profiter de la contestation du Premier ministre par les opposants restés fidèles au M5 RFP. Ces derniers ont promis de reprendre les sorties après le mois de ramadan. Kaou Djim s’engouffre dans la même brèche en empruntant les revendications du M5 RFP dont il a proclamé la belle mort il y a longtemps.



En fait, c’est une guerre par procuration qui est menée contre les proches de Mahmoud Dicko, ces derniers ayant décidé de combattre Kaou Djim. Plusieurs membres de la CMAS de l’imam Dickko ont déclaré la guerre au quatrième vice-président du CNT dont l’agenda est de préserver les avantages de la transition. Le péché de Moctar Ouane est de n’avoir pas suivi Kaou Djim dans son aventure d’auto sabotage de la transition afin de créer une crise pour prolonger la période transitoire.



Beaucoup estiment que l’hostilité de Djim envers Moctar Ouane est devenue plus manifeste lorsque celui-ci a dévoilé le chronogramme électoral. C’est pourquoi dans une sortie récente, Djim a promis de faire sortir le peuple contre le gouvernement qui n’a rien entrepris pour apporter des changements dans la gouvernance du pays.



Bien qu’inquiété par un responsable de la transition, Moctar Ouane reste droit dans ses bottes. Il a pris des initiatives visant à adoucir le cœur des membres du M5 RFP en créant une commission d’orientation de la transition. Il a entrepris plusieurs rencontres avec la classe politique pour mieux prendre en compte les préoccupations des membres de cette catégorie importante de la nation. Or, c’est tout le contraire que veut Issa Kaou Djim qui a tout fait pour écarter les hommes politiques du processus de transition.



L’une des raisons de l’animosité de Djim est donc la réhabilitation des partis politiques entamée par Moctar Ouane. Non seulement cette ouverture aux autres forces vives de la nation est bien fondée, elle procède également d’une demande pressante de la communauté internationale. Que ce soit le médiateur de la CEDEAO, les Etats-Unis ou l’Union Européenne, tous les partenaires du Mali réclame une ouverture du processus de transition aux autres forces.



Mais Kaou Djim n’a rien à foutre de ces efforts puisqu’il est habitué à saboter les initiatives de promotion des partis politiques. C’est d’ailleurs lui qui est le seul à réclamer haut et fort la suppression de l’aide publique aux partis politiques. Un débat est en cours sur cette suppression, les partis n’ayant pas obtenu jusqu’ici l’aide au titre de 2020 à fortiori celle de 2021.



