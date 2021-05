RPM : L’ancien ministre Moulaye Ahmed Boubacar démissionne - abamako.com

RPM : L'ancien ministre Moulaye Ahmed Boubacar démissionne
Publié le jeudi 6 mai 2021

© aBamako.com par Androuicha

L’ancien ministre de l’Agriculture et Secrétaire au Développement Économique et aux Infrastructures du Bureau politique national du Rassemblement pour le Mali (RPM), Moulaye Ahmed Boubacar dit Baba Moulaye a démissionné ce mercredi 5 mai 2021 du parti. Cette décision qui, selon lui est personnelle intervient à huit (8) mois de la démission forcée de l’ancien Président de la République, Ibrahim Boubacar Keita non moins père fondateur du parti. « J’ai l’honneur de venir par la présente vous présenter ma démission du RPM pour raisons personnelles. A cet effet, je me soumets à toutes les conséquences de droit », lit-on sur sa lettre de démission.



