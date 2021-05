Fête du 1er mai : l’insécurité et la protection des travailleurs au cœur d’une conférence débat organisée par l’UNTM - abamako.com

Fête du 1er mai : l'insécurité et la protection des travailleurs au cœur d'une conférence débat organisée par l'UNTM Publié le mercredi 5 mai 2021

A l’occasion de la célébration de la fête du 1er mai (journée du travail), l’Union Nationale des Travailleurs du Mali a organisé une conférence débat à la bourse du travail ce mardi 4 mai 2021. L’évènement était placé sous le thème de « l’insécurité au Mali : défis, enjeux et perspectives ; l’impact sur la vie des travailleurs ». Étaient présents à cette conférence le représentant du ministre du Travail et de la Fonction Publique, à ses côtés M. Yacouba Katilé, secrétaire général de l’UNTM et d’autres invités de marque.



Aujourd’hui au Mali avec l’insécurité grandissante, la thématique de la sécurisation et de la protection des travailleurs ne pouvait être laissé de côté, c’est dans cette optique que l’UNTM a tenu à organiser un conférence-débat placée sous le thème de « l’insécurité au Mali : défis, enjeux et perspectives ; l’impact sur la vie des travailleurs ».



Le représentant du maire de la commune III, a, au nom de la population de la commune et de celui du conseil communal, souhaité la bienvenue à tout le monde dans sa commune. « J’ai l’agréable devoir et le réel plaisir de vous souhaiter la bienvenue en commune III du District de Bamako ». Puis ajoute-t-il « cette conférence débat est pleine de signification car il s’agit là de commémorer la fête des travailleurs ».



« Sécuriser, protéger les travailleuses et travailleurs, constituent des aspects importants de l’intégrité du pays. Le droit à la vie, à l’existence, au respect de l’être physique et moral de chacun » indique M. Yacouba Katilé secrétaire général de l’UNTM. Par ailleurs, après son allocution M. Katilé déclara le conférence-débat ouvert.



Par ailleurs, le conférence-débat était animé par le conférencier M. Boubacar Sokona qui dans son intervention a soulevé quelques problèmes à savoir : la mauvaise gouvernance généralisée, le manque d’effectif dans les Forces de Défense et de Sécurité, l’injustice, les différences de besoin etc….



Mahamadou Sissouma, Stagiaire



Source : LE PAYS