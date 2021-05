Mali: les circonstances de l’enlèvement du journaliste français Olivier Dubois - abamako.com

Mali: les circonstances de l'enlèvement du journaliste français Olivier Dubois Publié le jeudi 6 mai 2021 | RFI

© AFP par MICHELE CATTANI

Le journaliste français Olivier Dubois pris en photo le 14 septembre 2020 à Nioro au Mali.

Dans une vidéo publiée ce mercredi 5 mai sur les réseaux sociaux, le journaliste français Olivier Dubois affirme être l'otage des jihadistes du Groupe de soutien à l'Islam et aux musulmans. Comment s'est-il retrouvé là-bas ? Qui sont ses ravisseurs ? Comment le rapt a eu lieu ? RFI revient sur les derniers instants avant l’enlèvement. Une enquête antiterroriste a été ouverte en France.



Avant son arrivée le 8 avril à Gao, le journaliste français, Olivier Dubois avait, via un intermédiaire, échangé des lettres avec un supposé chef jihadiste qui l’attendait. Dans les missives que notre correspondant à Bamako Serge Daniel a pu consulter, il s’agissait d’un reportage. Il comptait réaliser l’interview d’Abdallah Ag Albakaye, un cadre dans la région du Groupe de soutien à l’Islam et aux musulmans.