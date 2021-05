Après le Ghana, Galiano Gold débarque au Mali - abamako.com

News Économie Article Économie Après le Ghana, Galiano Gold débarque au Mali Publié le jeudi 6 mai 2021 | Financial Afrik

Galiano Gold

Galiano Gold a annoncé le 3 mai 2021, l’acquisition de la totalité des parts d’ABG Mali, filiale de Barrick Gold, pour un montant de 1,5 million USD. Cette acquisition intervient après le lancement de ses premiers travaux d’exploration au projet Asumura au Ghana.



La propriété ABG Mali couvre plus de 167 km² et comprend quatre permis d’exploration, selon un communiqué de la société qui exploite et gère actuellement la mine d’or Asanko (Ghana), détenue conjointement avec Gold Fields Ltd. Cette nouvelle acquisition « est une étape modeste, mais significative pour Galiano. Nous pensons que les propriétés sont très prometteuses, y compris plusieurs intersections intéressantes provenant de forages précédents », a déclaré Greg McCunn, le directeur général.