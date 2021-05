Un marché de 500.000 tonnes de sucre attribué, en catimini, à un opérateur économique de la place ? - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Un marché de 500.000 tonnes de sucre attribué, en catimini, à un opérateur économique de la place ? Publié le jeudi 6 mai 2021 | Le Démocrate

© aBamako.com par Androuicha

Cérémonie de lancement de la campagne agricole 2017-2018 de l`Office du Niger

M`Bewani (Région de Ségou), le 17 juin 2017. Le Ministre de l`Agrculture, Dr Nango Dembélé a, en présence du président de l`Assemblée Permanente des Chambres d`Agriculture du Mali (APCAM), M. Bakary Togola et du PDG de l`office du Niger M. Mamadou Mbaré Coulibaly, procédé au lancement de la campagne agricole 2017-2018 de l`Office du Niger Tweet

Ne l’appelez plus Ras Bath. Mais, plutôt, Holmes, du nom du célèbre inspecteur de police anglais, Sherlock Holmes.





Au cours de son émission, « Grands Dossiers », du mercredi 26 avril dernier, aux environs de 22h30 mn, le sulfureux chroniqueur annonçait qu’un marché de 50.000 tonnes vient d’être attribué, en catimini, à un opérateur économique, dont il n’a pas cité le nom.

Sans donner plus de détails, le Sherlock Holmes malien a dit et répété, à satiété, que ce marché aurait été attribué à cet opérateur économique. Sans donner le ministre qui le lui a attribué. Et les circonstances dans lesquelles ce marché a été attribué.

Peut-être dans son émission prochaine, nous aurons droit à plus de détails dans cette affaire, qui s’annonce, déjà, comme l’un des plus gros scandales de la Transition.

Sacré Ras Bath ! Pardon, sacré Sherlock Holmes !



Oumar Babi



Source :