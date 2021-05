Coordination des comité syndicaux des directions administratives et financières DAF, DRH et DFM menace d’observer 3 semaines de grève; faut il s’attendre à la perturbation du paiement des salaires du mois de juin? - abamako.com

Coordination des comité syndicaux des directions administratives et financières DAF, DRH et DFM menace d'observer 3 semaines de grève; faut il s'attendre à la perturbation du paiement des salaires du mois de juin? Publié le jeudi 6 mai 2021 | Nouvel Horizon

La Coordination des Comités Syndicaux des Directions Administratives et Financières (DAF), des Ressources Humaines (DRH), des Finances et du Matériel (DFM) de la Cellule de Planification Sectorielle de la Primature et des Départements Ministériels a observé le jeudi 29 avril 2021 une grève de 48 heures qui a pris fin le vendredi 30 avril 2021. Et s’en est suivie une menace d’observer de nouveau 3 semaines de grève.





Selon les informations fournies, sur les revendications de la Coordination des Comités Syndicaux des Directions Administratives et Financières (DAF), des Ressources Humaines (DRH), des Finances et du Matériel (DFM) de la Cellule de Planification Sectorielle de la Primature et des Départements (…)







GAOUSSOU TANGARA – NOUVEL HORIZON